فتحي سند: خالص العزاء لـ إسلام عفيفي في وفاة شقيقه

نعي الناقد الرياضي فتحي سند شقيق الصحفى إسلام عفيفى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند: خالص العزاء ..للزميل والصديق العزيز إسلام عفيفى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم ..فى وفاة شقيقه الغالى ..تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ..والهم اهله واحبابه الصبر والسلوان .

وكان قد أعلن الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وفاة شقيقه صباح الخميس الماضي.

وكتب إسلام عفيفى عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون شقيقى فى ذمة الله دعواتكم بالرحمة والمغفرة".