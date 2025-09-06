الاحتلال يقصف طالبوا المساعدات ويواصل تدمير الأبراج السكنية في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها بشكل مباشر صوب فلسطينيين كانوا بانتظار المساعدات شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، لترتفع حصيلة ضحايا اليوم إلى نحو 60 شهيدًا بينهم 38 في مدينة غزة.

منازل متعددة الطوابق

وأضاف جبر، أن الاحتلال كثف خلال الساعات الماضية قصفه لمنازل متعددة الطوابق والأبراج السكنية، مستشهدًا بتدمير برج السوسي وسط المدينة بجوار مقر الأونروا، بعد أيام من استهداف برج مشتهى، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات وإجبار السكان على الإقامة في مراكز إيواء وخيام بديلة.

سقوط مزيد من الشهداء

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الاحتلال يدعي وجود مناطق آمنة في وسط القطاع والمواصي غرب خان يونس، إلا أن هذه المناطق نفسها تعرضت للقصف وأسفرت عن سقوط مزيد من الشهداء، مشددًا على أنه لا توجد أي منطقة آمنة في غزة، وأن الفلسطينيين يصرون على البقاء في مناطقهم الغربية رغم تصاعد القصف ومحاولات الاحتلال المستمرة لفرض التهجير القسري.