خبير عسكري: نتنياهو يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى مصر
إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة
68 شهيدا و362 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية.. وأحمد موسى: إيه الجمال والروعة دي
تبدأ من 86 ألف ريال.. مواصفات ساوايست S07 في السوق السعودي
فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو بالبرازيل
سجله أفشة.. منتخب مصر يتقدم على تونس بالشوط الأول
مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: تصريحات نتنياهو استفزاز فج.. ومصر تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

محمود جبر
محمود جبر

أدان القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، التصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم عبر معبر رفح، مؤكدًا أن مثل هذه المزاعم تمثل استفزازًا فجًا للرأي العام الدولي ومحاولة يائسة لتبرير جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد جبر على أن مصر كانت ولا تزال الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، وأن موقفها الثابت من رفض التهجير والتصفية لن يتغير مهما تعددت الضغوط أو الاستفزازات، لافتًا إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية عكس بوضوح قوة الدولة المصرية في التصدي لمثل هذه الأطروحات الباطلة، وإصرارها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الادعاءات الإسرائيلية تأتي في إطار محاولات متكررة لتمديد زمن التصعيد وفرض واقع جديد في غزة، إلا أن مصر بقوتها السياسية والدبلوماسية، ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني، تقف بالمرصاد لتلك المحاولات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

محمود جبر حزب المؤتمر تهجير الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي

