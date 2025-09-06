المؤتمر: تصريحات نتنياهو استفزاز فج.. ومصر تتصدى لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

أدان القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، التصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم عبر معبر رفح، مؤكدًا أن مثل هذه المزاعم تمثل استفزازًا فجًا للرأي العام الدولي ومحاولة يائسة لتبرير جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد جبر على أن مصر كانت ولا تزال الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، وأن موقفها الثابت من رفض التهجير والتصفية لن يتغير مهما تعددت الضغوط أو الاستفزازات، لافتًا إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية عكس بوضوح قوة الدولة المصرية في التصدي لمثل هذه الأطروحات الباطلة، وإصرارها على حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الادعاءات الإسرائيلية تأتي في إطار محاولات متكررة لتمديد زمن التصعيد وفرض واقع جديد في غزة، إلا أن مصر بقوتها السياسية والدبلوماسية، ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني، تقف بالمرصاد لتلك المحاولات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.