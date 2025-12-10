«القومي للمرأة» يضيء مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أضاء المجلس القومي للمرأة، اليوم، مقره الرئيسي بالقاهرة باللون الأزرق، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الكرامة والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن إضاءة المجلس باللون الأزرق تعكس دعم المجلس الدائم لملف حقوق الإنسان باعتباره جزءًا أصيلًا من جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وباعتبار أن حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان وتمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد خطوة فارقة نحو تعزيز المشاركة المتكافئة وحماية المرأة من كافة أشكال التمييز.

وأضافت أن احتفال اليوم يأتي تأكيدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقيم حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحماية، والعدالة، والفرص المتساوية، مؤكدة على أن المجلس يواصل جهوده لضمان تمتع المرأة بحقوقها في كافة المجالات، من خلال البرامج والمبادرات والتشريعات الداعمة لتمكينها.