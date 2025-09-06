قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

محاولة أخرى فاشلة..برلمانية تدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن
حسن رضوان

استنكرت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، بشدة ، التصريحات الصادرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وذلك عبر معبر رفح ، واصفه إياها بالغير إنسانية وتخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن مثل تلك التصريحات ما هي إلا محاوله فاشله ليست بجديده علي حكومة دولة الاحتلال ، من أجل التمادي في ممارسات غير إنسانية ترتكب في حق الشعب الفلسطيني،  مشيرة إلي أن تلك الممارسات هي بالفعل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وترقى لجرائم التطهير العرقي.

واعتبرت عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، تلك التصريحات، تعديا سافرا على حق الأشقاء الفلسطينيين، في البقاء على أرضهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين، مؤكده على أن التهجير القسري أو الطوعي وما يتم من دعوات في هذا الشأن تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف جميعها في النهاية الي تصفية القضية.

وأعلنت النائبة نيفين حمدي، دعمها الكامل لموقف الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا، الرافض والصريح لتهجير الأشقاء وتصفية القضية تحت اي مسمي، مؤكده علي أنه لا سبيل للاستقرار الا بإقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت نائبة حماة الوطن، بيانها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف الانتهاكات التي ترتكب في حق الاطفال والنساء والشيوخ امام مرء ومسمع العالم اجمع،  ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة الاحتلال الاسرائيلي، كما دعت الي ضرورة توفير الحماية اللازمة للاشقاء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، بشكل عاجل حتي لا تتفاقم الأوضاع أكثر سوءاً .

النائبة الدكتورة نيفين حمدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق معبر رفح قطاع غزة

