لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة

نفذت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس أول عملية إجلاء طبي من قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تم نقل 41 مريضاً في حالة حرجة و145 مرافقاً لهم إلى خارج القطاع، وفق ما صرّح به المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.


وقال غيبرييسوس في منشور عبر منصة “إكس” : المنظمة نفذت عملية الإجلاء لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن نحو 15 ألف مريض ما زالوا ينتظرون الحصول على إذن لتلقي العلاج خارج القطاع، داعياً الدول إلى إبداء التضامن وفتح جميع المسارات لتسريع عمليات الإجلاء الطبي.
 

يشار إلى أن الرئيس الأمريك  دونالد ترمب أعلن في 9 أكتوبر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
 

كما تضمنت خطة ترمب، التي طُرحت في 29 سبتمبر، 20 بنداً، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترمب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
 

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم منذ 7 أكتوبر  2023، فيما أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 1718 أسيراً من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيراً فلسطينياً من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

