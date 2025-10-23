قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الحبيب علي الجعفري: مصر كبيرة.. ونحن عالة عليها في العلم

الحبيب علي الجعفري
الحبيب علي الجعفري
سارة عبد الله

وجه الداعية الإسلامي الحبيب علي الجعفري، رسالة لمصر، وشعبها بعد دورها العظيم في وقف الحرب على غزة.

وقال الجعفري عبر فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيها المصريون مصر كبيرة، وأكبر مما تظنون! فلا تشعروا "بالدون" أو "بالتعالي".

وتابع: “لم يقم أحد بالدور العظيم الذي قامت به مصر في قضية غزة”.

وأضاف: “مصر التي قدمت أكثر من ١٠٠ ألف شهيدا للقضية الفلسطينية ما يجي واحد يعمل اساتذية عليها”.

واستطرد: “مصر اللي علمتنا وافهموا يا مصريين واعرفوا قيمتكم، نحن عالة على مصر في العلم وأنا ما درست في كتاب الإ والمتن اللي قرأته لشيخ أزهري”.

وأكمل: “أحسن المدرسين اللي درسولي رياضيات وفي الجولوجيا والفيزياء وفي الآداب هم المصريون”. 

واختتم: “اسمعوا الكلام من واحد مش مصري، مصر كبيرة وأكبر مما تظنون”.

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

