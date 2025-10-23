قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كوارث دفاعية وسحب القوة الضاربة | خطايا توروب في لقاء الأهلي والاتحاد

ييس توروب
ييس توروب
يسري غازي

شهدت مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري التي جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر في الدوري الممتاز ارتكاب الدانماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي أخطاء كارثية.

ورغم الفوز الذي حققه فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على نظيره زعيم الثغر إلا أن توروب لم يستطع قراءة سيد البلد فنيا وشهدت تفوقا فى بعض مجريات اللقاء للمدرب تامر مصطفي.

الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي لم يستطع إيقاف مد فريق الاتحاد السكندري الهجومي عقب تلقي الأخير شباكه هدفين وشهدت تلك اللحظات تراجعا في أداء المارد الأحمر خاصة بعدما لجأ حفيد الفايكنج لإخراج القوة الضاربة أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه من المباراة.

 


أخطاء توروب فى لقاء الأهلي والاتحاد السكندري 
 
أولي أخطاء الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بـ الناديي الأهلي تمثلت في الضعف البدني الذى وضح على أداء نجوم المارد الأحمر على مدار الـ 90 دقيقة ما أثر على سير مجريات المباراة.
 
ولم يستطع الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي تهيئة لاعبو القلعة الحمراء من الناحية البدنية لخوض مباراة الاتحاد السكندري ورفع اللياقة البدنية لـ كتيبة الشياطين الحمر.
 


كوارث دفاعية 
 
ثاني الأخطاء الجسيمة لـ الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي شملت كوارث خط الدفاع والتي ظهرت فى الهدف الأول لنادي الاتحاد السكندري الذى سجله فادي فريد وسط حراسة الخط الخلفي بأكمله حيث نجح لاعب سيد البلد فى تسجيل هدفا فى ظل دفاعات ضعيفة أصابت مرماها بتسديدة سريعة خطفت الأضواء.
 
كوارث دفاعات الأهلي لم تتوقف عند الهدف الاتحاد السكندري بل تخطتها إلي تشكيل أبو بكر ليادي نجم زعيم الثغر خطورة حقيقية على الخط الخلفي عبر اختراقاته وإرساله التمريرات الماكرة داخل منطقة الجزاء للقلعة الحمراء.

 


سحب القوة الضاربة لـ الأهلي 
 
ثالث الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها حفيد الفايكنج مدرب النادي الأهلي جاءت في سحب القوة الضاربة من الملعب الثلاثي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه رغم تشكيلهم خطورة على دفاعات نادي الاتحاد السكندري وترجمة ذلك فى تسجيل هدفين فى شباك سيد البلد.
 
قرار الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي زيزو وبن شرقي وتريزيجيه بـ خروج القوة الضاربة من المستطيل الأخضر أراح كتيبة تامر مصطفي مدرب الاتحاد السكندري وتنفست دفاعات سيد البلد الصعداء وقاموا بصنع مساندة هجومية لـ الخطوط الأمامية.
 


التراجع لـ الخلف فى لقاء الأهلي والاتحاد 
 التراجع لـ الخلف جاء رابع أخطاء توروب مدرب النادي الأهلي الجسيمة على مدار مجريات اللقاء وخاصة عقب تسجيل هدفين في شباك المنافس ونجم عنها تشكيل ضغطا هائلا لصالح فريق الاتحاد السكندري وهدد خلالها سيد البلد دفاعات المارد الأحمر وكادت تصل إلي شباك محمد الشناوي حارس الشياطين الحمر. 

 


الأهلي يهزم الاتحاد بثنائية

تغلب فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.أحرز ثنائية الأهلي أحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي فيما سجل هدف الاتحاد السكندري فادي فريد.وبتلك النتيجة يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري بـ 21 نقطة وخلفه فريق سيراميكا كليوباترا فى المركز الثاني برصيد 20 نقطة فيما جاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة والزمالك بالمركز الرابع بنفس الرصيد.

الأهلي توروب الدوري الاتحاد السكندري الزمالك

