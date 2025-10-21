أحمد شوبير يكشف كواليس جلسة توروب مع لاعبي الأهلي بعد المران الجماعي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس جلسة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبي المارد الأحمر.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" المدرب عقد جلسة مع لاعبي الأهلي، اتكلم معاهم عن الإيجابيات والسلبيات خلال مباراة إيجل نوار البوروندي".

وواصل قائلاً:" توروب وقف عند السلبيات والأخطاء في مباراة إيجل نوار، وفيه 3 لاعبين تلقوا التعنيف وهم تقبلوا ده، ومفيش حد زعل منه بالعكس وعدوه إن هيكون في تغيير إيجابي".

وأتم :" الانطباع الأول عن توروب اللاعبين مبسوطين من شخصية الراجل وكلامه والأجواء إيجابية".