توروب يصطحب لاعبي الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن قرار توروب مدرب الأهلي الجديد اصطحاب لاعبي الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خاص.. توروب يقرر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري باستثناء الثلاثي المصاب محمد شريف وإمام عاشور وحسين الشحات".



ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المحلي.

ويعود الأهلي لاستكمال مشواره في المسابقة بعد عودته من المشاركة الإفريقية الناجحة، ساعيًا لمواصلة انتصاراته المحلية والتقدم نحو صدارة جدول الترتيب.