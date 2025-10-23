ومدافع محلي| مهاجم أتليتكو مدريد على رادار الأهلي بـ الميركاتو الشتوي

تلقت إدارة النادي الأهلي ترشيحات بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين، أحدهما فى الدوري المحلي والآخر بالدوري السويدي خلال الميركاتو الشتوي في انتقالات شهر يناير القادم.

ورشح وكلاء اللاعبين أحد المهاجمين الأفارقة الذي يشارك فى الدوري السويدي ويشغل مركز المهاجم من أجل تدعيم الخطوط الأمامية لـ المارد الأحمر، في ظل معاناة الشياطين الحمر عقب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي وتراجع مستوى ثنائي الهجوم محمد شريف العائد من الدوري السعودي والسلوفيني جراديشارد في قيادة هجوم القلعة الحمراء.

المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم نادي جايس السويدي، دخل ضمن دائرة اهتمامات النادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي.

كما دخل أحمد طارق، مدافع فريق الكرة الأول بنادي زد، دائرة اهتمامات إدارة النادي الأهلي لتدعيم دفاعات المارد الأحمر فى ظل الأداء الكارثي للخطوط الخلفية لـ كتيبة الشياطين الحمر محليا وأفريقيا.







السيرة الذاتية لـ مهاجم الأهلي المحتمل

وخاض الإيفواري إبراهيم دياباتي الموسم الحالي 26 مباراة مع جايس السويدي، نجح خلالها في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 4 أهداف، ليقدم أداءً لافتًا جعله محط أنظار عدة أندية.

ويبلغ المهاجم الإيفواري إبراهيم دياتي 25 عامًا، ويشغل مركز رأس الحربة الصريح، ويبلغ طوله 185 سم، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 1.2 مليون دولار، بينما يمتد عقده مع ناديه الحالي حتى ديسمبر 2028.

وسبق للمهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي أن خاض تجربة إحترافية لعدة أندية خلال مسيرته، أبرزها أسيك ميموزا الإيفواري، كما خاض تجارب احترافية في فرق أتلتيكو مدريد وإشبيلية وريال مايوركا الإسبانية على مستوى الفئات السنية، قبل انتقاله إلى فاستيراس السويدي ومنه إلى جايس.







تفاصيل ندوة قائمة الخطيب بـ انتخابات الأهلي

تعقد قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، ندوتها الثالثة في السابعة مساء اليوم، الخميس، بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار لقاءاتها مع أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات النادي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.

تشهد الندوة عرضًا للرؤية الاستراتيجية التي وضعتها القائمة لمستقبل النادي الأهلي في جميع المجالات، واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية في جميع القطاعات الرياضية والإنشائية والخدمية، والرد على استفسارات الأعضاء بشأن المرحلة المقبلة.

كما يتم تقديم أعضاء القائمة في انتخابات النادي الأهلي التى تضم كلًّا من محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن: محمد الغزاوي – طارق قنديل –محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال، وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري – رويدا هشام.