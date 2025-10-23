قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»
الوزير: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان
قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري
ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة
«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا
الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري

النادي الأهلي
يسري غازي

حقق فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.

وتقدّم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وأضاف “زيزو” الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وقلّص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.

وتعرّض أحمد نبيل كوكا للطرد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة اثر تدخل قوي على مهاجم الاتحاد مما صعب مهمة الأهلي في الدقائق الأخيرة.

بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 21 نقطة ، بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

 



ترتيب الدوري المصري موسم 2024–2025



1- الأهلي 21 نقطة
2- سيراميكا كليوباترا – 20 نقطة
3- المصري – 19 نقطة
4- الزمالك – 18 نقطة
5- انبي – 18 نقطة
6- بيراميدز – 17 نقطة
7- وادي دجلة – 16 نقطة
8- زد – 15 نقطة
9- فيوتشر – 15 نقطة
10- سموحة – 15 نقطة
11- البنك الأهلي – 14 نقطة
12- غزل المحلة – 14 نقطة
13- بتروجيت – 14 نقطة
14- الجونة – 12 نقطة
15- حرس الحدود – 11 نقطة
16- طلائع الجيش – 9 نقاط
17- الاتحاد السكندري – 8 نقاط
18- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط
19- الإسماعيلي – 7 نقاط
20- المقاولون العرب – 6 نقاط
21- فاركو – 6 نقاط

الأهلي الاتحاد السكندري الزمالك الدوري المصري

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من تسليم عقد العمل

في لافتة إنسانية.. العمل تستجيب لاستغاثة فتاة الأقصر وتوفر لها وظيفة

صورة ارشيفية

بدء توزيع تقاوي القمح على صغار المزارعين في 16 محافظة

وزير الزراعة

لدعم 250 ألف فدان من القمح وتوزيع التقاوى.. انطلاق الموسم الرابع من مبادرة "ازرع"

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

