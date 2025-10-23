قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري

حقق فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.



وتقدّم الأهلي بالهدف الأول عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.



وأضاف “زيزو” الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء حصل عليها بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد السكندري في الدقيقة 62 من عمر المباراة.



وقلّص الاتحاد السكندري الفارق بهدف في الدقيقة 65 من عمر المباراة بعد ضرب مصيدة التسلل للأحمر بتمريرة مميزة فيفور أكيم وصلت لـ أبوبكر ليادي الذي مررها بالعرض لفادي فريد وسجل الهدف.



وتعرّض أحمد نبيل كوكا للطرد في الربع ساعة الأخيرة من المباراة اثر تدخل قوي على مهاجم الاتحاد مما صعب مهمة الأهلي في الدقائق الأخيرة.



بهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 21 نقطة ، بينما يتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.









ترتيب الدوري المصري موسم 2024–2025





1- الأهلي 21 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا – 20 نقطة

3- المصري – 19 نقطة

4- الزمالك – 18 نقطة

5- انبي – 18 نقطة

6- بيراميدز – 17 نقطة

7- وادي دجلة – 16 نقطة

8- زد – 15 نقطة

9- فيوتشر – 15 نقطة

10- سموحة – 15 نقطة

11- البنك الأهلي – 14 نقطة

12- غزل المحلة – 14 نقطة

13- بتروجيت – 14 نقطة

14- الجونة – 12 نقطة

15- حرس الحدود – 11 نقطة

16- طلائع الجيش – 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري – 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط

19- الإسماعيلي – 7 نقاط

20- المقاولون العرب – 6 نقاط

21- فاركو – 6 نقاط