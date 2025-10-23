قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رفع سعر عرض شراء راية لخدمات مراكز الاتصالات إلى 9 جنيهات للسهم

راية القابضة
راية القابضة
وكالات

رفعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية سعر عرض الشراء الإجباري المقدم للاستحواذ على أسهم شركتها التابعة راية لخدمات مراكز الاتصالات، ليصل إلى 9 جنيهات للسهم بدلًا من 7.5 جنيهات.


ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل مدة فترة سريان عرض الشراء بزيادتها عشرة أيام عمل إضافية، لتصبح ثلاثين يومًا تبدأ من 28 سبتمبر الماضي وتنتهي 9 نوفمبر المقبل.


كان مجلس إدارة راية لخدمات الاتصالات رفض عرض الشراء المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على كامل أسهمها بعد أن اعتبر أن السعر المعروض البالغ 7.5 جنيه للسهم غير مناسب وأقل من القيمة العادلة المحددة من قبل المستشار المالي المستقل.


وحدد التقييم المالي المعد من شركة استشارات مالية، ومسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل، نطاق القيمة العادلة لسهم الشركة بين 8 و9.6 جنيهات.



 

القابضة شراء وحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إستونيا: الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على حزمة العقوبات الـ 20 ضد روسيا

المرور

غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل

الدولار

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد