رفع سعر عرض شراء راية لخدمات مراكز الاتصالات إلى 9 جنيهات للسهم

رفعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية سعر عرض الشراء الإجباري المقدم للاستحواذ على أسهم شركتها التابعة راية لخدمات مراكز الاتصالات، ليصل إلى 9 جنيهات للسهم بدلًا من 7.5 جنيهات.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل مدة فترة سريان عرض الشراء بزيادتها عشرة أيام عمل إضافية، لتصبح ثلاثين يومًا تبدأ من 28 سبتمبر الماضي وتنتهي 9 نوفمبر المقبل.



كان مجلس إدارة راية لخدمات الاتصالات رفض عرض الشراء المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على كامل أسهمها بعد أن اعتبر أن السعر المعروض البالغ 7.5 جنيه للسهم غير مناسب وأقل من القيمة العادلة المحددة من قبل المستشار المالي المستقل.



وحدد التقييم المالي المعد من شركة استشارات مالية، ومسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية كمستشار مالي مستقل، نطاق القيمة العادلة لسهم الشركة بين 8 و9.6 جنيهات.





