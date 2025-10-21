"الصحة العالمية" تعلن تراجع وباء "الكوليرا" في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء "الكوليرا" في جمهورية الكونغو يشهد تراجعاً ملحوظاً، حيث لم تسجل أي حالة مؤكدة بعد يوم 16 الشهر الجارى، مما يعكس نجاح الإجراءات المكثفة التي تقودها وزارة الصحة والسكان بدعم من المنظمة وشركائها.



وقال الدكتور فنسنت دوسو سوجينو، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو إن هذا التراجع "يشكل تقدماً كبيراً في جهود احتواء الوباء، بفضل العمل الميداني والتنسيق بين السلطات الصحية والمنظمة"، مؤكداً أن فرق الطوارئ لا تزال منتشرة في الميدان لضمان الكشف المبكر عن أي إصابات جديدة ومواصلة التوعية المجتمعية.



وذكرت المنظمة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مناطق موساكا ولوكوليلا تعد الأكثر تأثراً، إذ تمثل نحو 52% من إجمالي 808 حالات أُبلغ عنها حتى 16 أكتوبر، من بينها 66 حالة مؤكدة و742 حالة مشتبه بها، مع تسجيل 67 وفاة، 83% منها وقعت خارج المرافق الصحية.



وأضافت أنه "لتعزيز الرعاية والعلاج، فقد أنشأت منظمة الصحة العالمية، من خلال صندوق الطوارئ أربعة مراكز لعلاج الكوليرا في المناطق المتضررة، منها مركز في لوكوليلا، حيث تم تزويدها بالأدوية ومستلزمات المياه والمختبرات، كما تم تدريب 88 من العاملين الصحيين على إدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها".



كما شملت الاستجابة أيضاً نشر مختبرات متنقلة للكشف السريع عن الإصابات، وتدريب 173 من العاملين المجتمعيين على التوعية بمخاطر المرض وتشجيع السكان على طلب العلاج فور ظهور الأعراض، إضافة إلى توزيع أقراص الكلور لتعقيم مياه الشرب.



وقال مامادو زونغو، الخبير اللوجستي في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن معالجة المياه بالكلور تُعد "خط الدفاع الأول ضد انتقال العدوى"، مشيراً إلى أن السكان تعلموا طرقاً بسيطة لتعقيم المياه وغليها قبل الاستخدام.



وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن التحسن الحالي يشكل خطوة مهمة نحو إنهاء تفشي الوباء، لكنها تدعو إلى مواصلة جهود الوقاية وتعزيز النظام الصحي لمنع عودة الكوليرا في المستقبل.