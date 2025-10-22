قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر من الذهب .. اكتشاف القرن في إسبانيا لنهر يحمل أطناناً من المعدن الأصفر
الأهلي لم يفاوضني| يحيى زكريا يكشف كواليس مفاوضاته مع الزمالك.. وسبب فشل الصفقة
العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الأربعاء
حكم تكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. رد دار الإفتاء
إدارة ترامب تضغط على الأرجنتين للحد من نفوذ الصين
خلافات زيزو والزمالك تتصاعد .. ومحاميه يكشف التفاصيل بالأرقام
لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

العد التنازلي بدأ..9 أيام تفصلك عن لقاء توت عنخ آمون في المتحف الكبير

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
محمد الاسكندرانى

توت عنخ آمون الملك الذهبي الأشهر في العالم،إنتقل من المتحف المصرى بالتحرير ليستقر في منزله الجديد بـ المتحف المصري الكبير ،وسط مجموعته الشهيرة التي تتخطي 5 آلاف قطعة أثرية.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير


يفصلنا عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 9 أيام ،المقرر إنعقادها 1 نوفمبر القادم، ليشهد العالم الاحتفالية الكبرى بقيادة مصرية خالصة،لتؤكد للعالم عظمة المصريين.

المتحف المصري الكبير


وتزين قاعة الملك توت عنخ آمون ومجموعته الأثرية ،المتحف المصري الكبير والتي ستدهشك من شدة جمالها والتي تجتمع في قاعة واحدة لأول مرة منذ تاريخ إكتشاف المقبرة في عام 1922 من قبل هوارد كارتر لتتصدر الصحافة العالمية ، صاحب ذلك ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع الفاخرة التي اكتشفت بالمقبرة. 

مقبرة توت عنخ آمون


وتعتبر مقبرة توت عنخ آمون وكنوزها أيقونة لمصر ولا يزال اكتشافها أحد أهم الاكتشافات الآثرية حتى الآن،خاصة إنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا.

العجلة الحربية لتوت عنخ آمون


تحتوى قاعة توت عنخ آمون على عجلته الحربية وتوابيت والعاب،بالإضافة إلى القناع الذهبي الشهير ، ناهيك عن قطع آخري تحاكي نمط الحياة في القصر الملكي، وتشمل الأشياء التي كان توت عنخ آمون يستخدمها في حياته اليومية مثل الملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل والبخور والأثاث والكراسي والألعاب والأواني المصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد والمركبات والأسلحة.
جميع هذه القطع الآثرية ستراها معروضة ،في قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون،عبر سيناريو عرض متحفي ،صميم خصيصاً لمحاكاة حياة الملك وشرح للقطع الآثرية الموجودة.
 

نظّمت وزارة الطيران المدني، جولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولي لمحرري شؤون الطيران، بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات، بحضور الدكتور سامح الحفني، والتي تأتي انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يقوم به مطار سفنكس الدولي، باعتباره إحدى الواجهات الجوية الحديثة لمصر وبوابة استراتيجية تربط غرب القاهرة بالمناطق الأثرية والسياحية، وفي ضوء توجيهات الدولة بمتابعة كافة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة باستقبال ضيوف مصر المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وضمن جهود وزارة الطيران المدني لتوفير أعلى درجات الكفاءة التشغيلية بمطار سفنكس الدولي لتواجده بالقرب من هذا الحدث التاريخي، خاصة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مما يعزز من أهميته المتزايدة كمشروع حضاري عالمي يستعد لإستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

