شاشات في ميادين المحافظات لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار من الحكومة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه محافظات القاهرة والجيزة أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري استعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" رئيس الوزراء أكد على أهمية مرور المحافظين على كافة المحاور والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لضصمان انضباط الامور".

وتابع محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء أكد على أهمية استعداد القاهرة والجيزة لافتتاح المتحف المصري الكبير".

وأكمل الحمصاني :" رئيس الوزراء أشار إلى إمكانية قيام مختلف المحافظات بوضع شاشات كبيرة في الميادين العامة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير".