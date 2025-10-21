قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم قول مدد يا سيدنا الحسين.. الإفتاء توضح
رسبت في الكلية بسبب المسرح.. سامي مغاوري يكشف أسرار دخوله لعالم الفن.. فيديو |خاص
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا ثبتت الحكومة أسعار البنزين لمدة عام؟ خبير اقتصادي يوضح

البنزين
البنزين
منار عبد العظيم

في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في الأسواق والمالية العامة للدولة، قررت الحكومة المصرية تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

 هذا القرار، الذي أُعلن عنه وسط تحديات اقتصادية عديدة، أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره على مرونة السوق ومصلحة المستهلك.

في هذا السياق، يوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ وخبير الاقتصاد، الأسباب الحقيقية وراء تثبيت الأسعار، بالإضافة إلى تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن العادي.

1. الهدف من تثبيت الأسعار: تحقيق استقرار الموازنة العامة

يشرح الدكتور مدحت نافع أن الخطوة الحكومية تأتي ضمن محاولة لامتصاص الصدمات المالية الناتجة عن فروق تكلفة الاستيراد والإنتاج التي تراكمت خلال العامين الماضيين. 

بدلاً من تعديل الأسعار باستمرار حسب التغيرات العالمية في أسعار النفط، تم اختيار تثبيت الأسعار لمدة عام، بهدف ضمان استقرار نسبي في الموازنة العامة للدولة وتوفير درجة من التوقعية للمستهلكين.


 

2. التأثير على مرونة السوق والتكيف مع التقلبات العالمية

مع ذلك، يشير نافع إلى أن تثبيت الأسعار لفترة طويلة يقلل من مرونة السوق وقدرتها على التكيف مع الانخفاضات أو الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط العالمية. 

بمعنى آخر، في حال هبوط أسعار النفط عالميًا، فإن المستهلكين في مصر لن يستفيدوا من هذا الانخفاض خلال فترة التثبيت، مما يجعلهم يدفعون أسعارًا أعلى من القيمة السوقية.

3. دعم المحروقات: مفهوم متغير وفقًا للظروف الاقتصادية

يوضح نافع أن رفع الدعم بشكل كامل عن الوقود لا يعني بالضرورة أن الدعم اختفى، بل الحكومة تستخدم مفهومًا مرنًا للدعم.

عندما تبقى الأسعار ثابتة رغم ارتفاع التكلفة، يُعاد تصنيف الفرق على أنه دعم ضمني، رغم أن المواطن لا يشعر بتحسن مباشر في جودة أو كفاءة الخدمات.

4. الحلول الجذرية: تحرير السوق وتعزيز الإنتاج المحلي

يرى الخبير الاقتصادي أن الحل الأمثل لتجنب الأزمات المتكررة يكمن في تحرير السوق تدريجيًا ورفع كفاءته التشغيلية. 

ويشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع، وتحسين آليات إدارة التعاقدات الحكومية، فضلاً عن تشجيع الإنتاج المحلي من الغاز والنفط لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق استدامة تسعيرية.

5. التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية

يختم الدكتور مدحت نافع حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سياسة تسعير الوقود يجب أن يُبنى على صيغة توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استدامة مالية للدولة. 

ويجب أن تُدار الأسعار بآلية مرنة تتفاعل مع المتغيرات العالمية، ولكن دون تحميل المستهلكين أعباءً مفاجئة قد تؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.

أسعار البنزين والسولار أسعار الوقود الدكتور مدحت نافع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

ملوخية

فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

شرب الماء

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

النظر

بترجع النظر للمكفوفين.. اختراع شريحة إلكترونية تعيد البصر

بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد