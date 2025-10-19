ضبط 4 محطات وقود لتصرفها وتجميعها 12 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة بمراكز دمنهور ووادي النطرون وشبراخيت وإدكو، ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود، ومتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود لتصرفهما في 7412 لتر سولار وبنزين، بمركزي دمنهور ووادي النطرون، بالإضافة إلى ضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و2 طن محسن زراعي مجهول المصدر، وضبط محل جزارة لعرضه لحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث.

كما تم تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزي شبراخيت وإدكو؛ تم ضبط محطتي وقود لتجميعهما وتصرفهما في 4563 لتر سولار و329 لتر بنزين، بالإضافة إلى ضبط 2 طن أسمدة مجهولة المصدر، و15 كجم لحوم منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.