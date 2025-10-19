قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4 محطات وقود لتصرفها وتجميعها 12 ألف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، حملات تموينية مكثفة بمراكز دمنهور ووادي النطرون وشبراخيت وإدكو، ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود، ومتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود لتصرفهما في 7412 لتر سولار وبنزين، بمركزي دمنهور ووادي النطرون، بالإضافة إلى ضبط 200 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و2 طن محسن زراعي مجهول المصدر، وضبط محل جزارة لعرضه لحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث.

كما تم تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركزي شبراخيت وإدكو؛ تم ضبط محطتي وقود لتجميعهما وتصرفهما في 4563 لتر سولار و329 لتر بنزين، بالإضافة إلى ضبط 2 طن أسمدة مجهولة المصدر، و15 كجم لحوم منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة تموين البحيرة محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات الثلاثة المتممة للعشر

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات الثلاثة المتممة للعشر.. اليوم

ملتقى التفسير بالأزهر يواصل الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق البحار

اليوم.. ملتقى التفسير بالأزهر يواصل الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق البحار

الأزهر يفتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

بالتعاون مع الثقافة.. الأزهر يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير لطلابه

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد