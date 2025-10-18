لليوم الثاني .. متابعة ميدانية مستمرة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية بنطاق المحافظة، وحرصًا على ضبط الأسواق وضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية، وتعريفة الركوب المقررة لمختلف المركبات.

تواصل الوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن حملاتها الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة محطات الوقود ومواقف السيارات ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.

وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة تحركات واسعة بقيادة رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية، شملت المرور على المواقف العمومية والفرعية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكيد على إعلانها بشكل واضح داخل المواقف وعلى السيارات لضمان الشفافية ومنع أي استغلال للمواطنين.

حيث قام رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحمودية ووادى النطرون وكوم حمادة ، بجولات ميدانية موسعه على مجمعات مواقف سيارات الأجرة للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب، ومدى الالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة .

وتم التوجيه بضرورة التزام السائقين بوضع الملصقات الخاصة بخطوط السير على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، إلى جانب تعليق اللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن بارزة للمواطنين، بما يضمن الشفافية الكاملة لمنع أي محاولات لزيادة الأسعار أو استغلال الركاب .

كما تم الدفع بعدد ( 5 ) أتوبيسات بمركز ومدينة كوم حمادة للتخفيف عن أبنائنا الطلاب

وفى سياق متصل تم متابعة سير العمل بمحطات الوقود بالمحمودية للإطمئنان علي توافر المواد البترولية والتزام المحطات بتطبيق الاسعار الجديده وانها تعمل بشكل طبيعي والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية او استغلال المواطنين ، وتم التأكيد على وضع ملصقات علي طلمبات البيع لارشاد المواطنين بالأسعار الجديدة .

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار الحملات الميدانية بشكل يومي لمتابعة تنفيذ التعريفة الجديدة وضمان الانضباط وعدم الاستغلال ، مشددة على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات او تجاوزات ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين .