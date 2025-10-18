قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعضاء الشيوخ يصوتون لانتخاب رئيس جديد للمجلس في اقتراع سري مباشر
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين البحيرة: ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز، لضمان توافر المواد البترولية، والتأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة، ومواجهة أي معوقات قد تواجه المواطنين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على محطات الوقود بمركزي رشيد وأبو المطامير، للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام أصحابها بالأسعار المقررة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 13531 لتر سولار، وتحرير 3 محاضر لتعطيل أجهزة قراءة المواد البترولية (ATG)، بالإضافة إلى محضر لغلق محطة وتوقفها عن التشغيل بدون عذر، وآخر للتعديل في سجل 21 بترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة بجميع المراكز والمدن، لضمان انضباط الأسواق وتوافر الوقود ومنع أي ممارسات مخالفة تمس حقوق المواطنين.

البحيرة رشيد أبو المطامير سولار تموين البحيرة

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

