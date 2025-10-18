تموين البحيرة: ضبط محطة وقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز، لضمان توافر المواد البترولية، والتأكد من التزام المحطات بالأسعار الجديدة، ومواجهة أي معوقات قد تواجه المواطنين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد هدية بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على محطات الوقود بمركزي رشيد وأبو المطامير، للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام أصحابها بالأسعار المقررة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 13531 لتر سولار، وتحرير 3 محاضر لتعطيل أجهزة قراءة المواد البترولية (ATG)، بالإضافة إلى محضر لغلق محطة وتوقفها عن التشغيل بدون عذر، وآخر للتعديل في سجل 21 بترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة بجميع المراكز والمدن، لضمان انضباط الأسواق وتوافر الوقود ومنع أي ممارسات مخالفة تمس حقوق المواطنين.