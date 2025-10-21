محافظ أسوان يشارك فى اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وبمشاركة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الإجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للوزارات المعنية والمحافظات وجميع الأجهزة المعنية والهيئات المختصة على الجهود التى بذلتها فى سبيل نجاح إنتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتقديمها جميع الخدمات اللوجستية المطلوبة فى هذا الشأن مما أسهم فى الخروج بمظهر حضارى مشرف فى هذه الانتخابات، ومن ثم يتعين علينا مضاعفة الجهود المبذولة ، وتكثيف الاستعدادات لضمان نجاح انتخابات مجلس النواب أيضاً بكل سلاسة وسهولة ، والحرص على التنسيق التام مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتنفيذ مختلف المتطلبات اللازمة لمساعدتها فى أداء مهامها بهذا الشأن ، مع مراعاة التيسير على الناخبين ، واتخاذ كل ما يلزم لمساعدتهم فى الوصول إلى اللجان الانتخابية.

ووجه رئيس الوزراء كذلك بأن يتولى جميع المحافظين إتخاذ ما يلزم لتقييم الإجراءات التى تم اتخاذها فى أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، والاستفادة منها ، وتجنب أية صعوبات قد تم التعرض لها أثناء الإنتخابات القادمة لمجلس النواب ، وصرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جدول أعمال الإجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، على رأسها متابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، وكذلك اللإستعداد لموسم فصل الشتاء القادم ، فضلاً عن ملف التصالح ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وفى هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء أنه فى ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ، يجب تحديد قيمة الزيادات التى سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها البعض ، مع تأكيد ضرورة وجود إستقرار كامل فى تطبيق هذه التعريفة الجديدة لتحقيق الإنضباط وضمان منع حدوث أية زيادات عن الأجرة المحددة ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.

مجلس المحافظين

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على مستوى المحافظة للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والإستراتيجية فى المنافذ المخصصة لذلك ، والمراقبة المستمرة للأسعار للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين ، وعدم وجود أية زيادة غير مبررة فى الأسعار ، مع إحكام الرقابة على الأسواق لضمان إتاحة مختلف أنواع السلع فى المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة ، على أن يتم أيضاً التنسيق مع إتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية للتوسع فى إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالإستعداد لموسم فصل الشتاء ، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مراجعة مدى إستعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية ، بالإضافة إلى الإطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة ، وإتخاذ جميع الإجراءات والإستعدادات اللازمة فى هذا الشأن، مع مراعاة المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية ، وفى الوقت نفسه شدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة قيام المحافظات الواقعة على نهر النيل بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة كل صور التعديات على جانبى النهر لتفادى إرتفاع مناسيب المياه بنهر النيل ، وتكرار حدوث مشكلات.

وفى إطار ذلك ، شدد رئيس الوزراء على أهمية إستمرار المتابعة من جميع إدارات حماية النيل لوأد أية محاولات للتعدى فى مهدها وقبل تفاقمها ضمن فعاليات الموجة (٢٧) الجارى تنفيذها حالياً ، مع دراسة جميع الحالات بشكل دقيق من مختلف الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها ، وفى الوقت نفسه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التصدى بكل حزم وحسم مع أية تجاوزات أو مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة الإنتخابات البرلمانية ، وعدم السماح بحدوث أية مواءمات أو مرونة فى هذا الشأن.

وخلال الإجتماع لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار قام بإعداد تقرير بشأن تقييم 11 خدمة مختلفة فى المحافظات وفقاً لأراء المواطنين ، منها خدمات: المياه والصرف الصحى ، والكهرباء ، والرصف ، والنظافة ، والإنارة ، والخدمات الصحية ، وغيرها ، وسيتم إرسال هذا التقرير لكل المحافظين بهدف العمل على تلبية مطالب المواطنين المختلفة بتحسين الخدمات المستهدفة فى كل محافظة ، قائلاً : "هدفنا جميعاً خدمة المواطن ، والعمل على تلبية مطالبه ".

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بالإستعدادات المكثفة من جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة لإفتتاح المتحف المصرى الكبير فى الأول من نوفمبر ، لافتاً إلى أنه لم يعد يتبق سوى أيام معدودات على موعد هذا الحدث الأكبر الذى يترقبه العالم ، وأن العمل ماض على قدم وساق من جميع المسئولين المعنيين لتنظيم الإحتفالية الكبرى بهذه المناسبة ، كما يتم متابعة اللمسات الأخيرة على أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه ، مع ضرورة قيام المحافظات المعنية بهذا الحدث برفع درجات الإستعداد القصوى ، والإهتمام بأعمال النظافة والإنارة وتنسيق الموقع.

من جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى متابعتها قيام المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية بجولات ميدانية مكثفة بمختلف المدن والمراكز والأحياء لمتابعة تطورات الوضع للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة ، وإنتظام العمل والحركة لنقل الركاب والإلتزام بخطوط السير ، وكذا متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها بالسعر الرسمى.

وفى هذا السياق سلطت الدكتورة منال عوض الضوء على الجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية فى سبيل ضمان ضبط أسعار السلع ، وذلك من خلال قيام الوزارة بالمتابعة المستمرة وبإنتظام للأسعار وتوافر السلع فى الأسواق بالتعاون مع الموردين والتجار ، بالإضافة إلى التنسيق لإقامة منافذ بيع للسلع بأسعار مخفضة حيث يتم التنسيق لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية ، فضلاً عن تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لطرح السلع بأسعار مناسبة بالمناطق ذات الكثافة أو الأقل دخلاً.

كما أشارت الوزيرة إلى تكثيف الوزارة للحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط الأسعار والمحتكرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وفيما يتعلق بالإستعدادات الجارية للإنتخابات البرلمانية (مجلس النواب 2025) ، أشارت الدكتورة منال عوض إلى عدد من الإجراءات التنظيمية واللوجستية من بينها التنسيق الأمنى مع مديريات الأمن لتأمين اللجان الإنتخابية ، وتجهيز المقار الإنتخابية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم حيث تجرى عملية الإقتراع فى عدد من المدارس والمنشآت على مستوى الجمهورية، وكذلك التعاون مع الأجهزة المعنية وتجهيز اللجان.

ولفت كذلك إلى تشكيل لجان للمرور على المقار الإنتخابية للتأكد من جاهزيتها ، بجانب تكثيف أعمال النظافة والإنارة وتجهيز المداخل ، وفى السياق نفسه أوضحت وزيرة التنمية المحلية عدداً من الإجراءات الأخرى للتيسير على الناخبين ، المتمثلة فى تجهيز وسائل راحة ومظلات ، وأماكن إنتظار خاصة لكبار السن، والفئات الأولى بالرعاية.

وحول الإستعدادات التى تجريها الوزارة لمجابهة مخاطر الأمطار والسيول وفصل الشتاء، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجان للمرور الميدانى لمتابعة تحسين شبكات تصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عرضة للسيول وتجمعات المياه ، بجانب تجهيز المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل فرق الطوارئ بالمحافظات على إدارة الأزمات ، فضلاً عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى ، ومنها هيئة الأرصاد الجوية لتكامل الجهود خلال الأزمات ، وتوظيف إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان سرعة التواصل بين فرق العمل ، كما تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى الحديث عن لوائح المحافظات المطلوب تقنين أوضاعها ، وكذلك الآلية الجديدة لإستخراج تراخيص أبراج المحمول .