محافظ أسوان: منح إجازة لأى موظف بالمحليات حال ترشحه في الانتخابات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمنح أى موظف بالمحليات أو مديريات الخدمات إجازة فى حالة قيامه بالترشح لخوض العملية الانتخابية، وذلك لحين الإنتهاء من فترة الانتخابات.

فيما يتم تكثيف الجهود من أجل الانتهاء من جميع التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج المراكز الانتخابية التى يصل عددها إلى 189 مركزا انتخابيا داخل 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحيادية كاملة مع جميع المرشحين، وعدم التدخل فى العملية الانتخابية باعتبار ذلك أمرا غير مقبول على الإطلاق، حيث إن التعامل الخاص بهم إدارى بحت، وينتهى خارج اللجان، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت مخالفته لهذه التعليمات.

مجلس النواب

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بقيام اللجان الفرعية التى تم تشكيلها من رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات المعنية بالمرور الميدانى بدءاً من اليوم لتفقد مقار اللجان الإنتخابية حتى يوم 30 أكتوبر الحالى للتأكد من تجهيز  المقار الانتخابية من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة وتوفير مصادر الكهرباء الاحتياطية، وأماكن انتظار مناسبة خاصة لذوي الاحتياجات، مع التأكيد على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، إلى جانب تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

ولفت إلى أن ذلك يعقبه قيام اللجنة الرئيسية التى تم تشكيلها برئاسة معاون المحافظ بالمرور الميدانى للتأكيد على التجهيزات وتلافى أى ملاحظات، ويتم رفع تقرير تفصيلى بشكل دورى بجميع الإجراءات والجهود المبذولة للمحافظ.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن ذلك سيتواكب مع جولات ميدانية مفاجئة للمحافظ للوقوف من أرض الواقع على إتمام التجهيزات النهائية لضمان إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.

وأعطى محافظ أسوان تعليمات مشددة للوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لعمليات الدعاية الانتخابية لتكون داخل الكتل والمناطق السكنية والشوارع الداخلية بعيداً عن الشوارع العمومية والأماكن والمواقع السياحية والأثرية، ولا سيما كورنيش النيل، مع سرعة الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحملات الدعائية المخالفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التوعية المجتمعية من خلال دور العبادة ورجال الدين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية ومراكز الشباب والوحدات المحلية من أجل حث وتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة فى العرس الانتخابى وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لاختيار من يمثلهم ويلبى مطالبهم واحتياجاتهم بالشكل المطلوب.

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
شيفروليه
جنرال موتورز
