الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فؤاد هنو يلتقي سفير اليونان: العلاقات الثقافية بين البلدين نموذج مُلهم للتواصل الحضاري

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالسفير نيكولاوس باباجورجيو، سفير جمهورية اليونان في القاهرة، لبحث سُبل تعزيز وتكثيف أُطر التعاون الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليونان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرين إلى النمو الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية مؤخرًا، في ظل التواصل المستمر بين البلدين، كما تناول اللقاء دراسة توقيع بروتوكول للتعاون الثقافي والفني، يتضمن تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة خلال المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن العلاقات الثقافية بين مصر واليونان تُعَد نموذجًا مُلهمًا للتواصل الحضاري بين الشعوب، مشيرًا إلى حرص وزارة الثقافة على توسيع نطاق التعاون عبر فعاليات مشتركة وبرامج تبادل ثقافي تُبرز القواسم الحضارية العميقة بين الشعبين. 
ووجَّه الدعوة الرسمية لوزيرة الثقافة اليونانية لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير المقبل.

من جانبه، هنأ السفير نيكولاوس باباجورجيو وزيرَ الثقافة المصري على النجاح في إدراج “الكشري” على قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، موجّهًا الدعوة لوزير الثقافة لحضور احتفالية تدشين تمثال الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافيس، بحضور وزيرة الثقافة اليونانية، وذلك بمقر إقامة السفير بالقاهرة خلال زيارتها نهاية يناير المقبل.

وأكد سفير اليونان أن بلاده تضع التعاون الثقافي مع مصر في مقدمة أولوياتها، لما تمتلكه مصر من ثقل حضاري وإبداعي مميز، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكات الثقافية والفنية بما يخدم العلاقات التاريخية بين البلدين.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بالسفير نيكولاوس باباجورجيو سفير جمهورية اليونان

المزيد

