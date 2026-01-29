قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور الميداني والتواجد الدوري، قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان بمرور مركزي شامل على محافظة الجيزة، شارك فيه 133 مشرفًا مركزيًا من قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.

ركزت الزيارة على تفقد مستشفى التحرير العام، حيث تفقد نائب الوزير العيادات الخارجية (الباطنة، العظام، الأطفال)، واستمع مباشرة إلى شكاوى وآراء المرضى لقياس مستوى رضاهم عن الخدمة. كما تفقد عيادة الأسنان وأوصى بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ورفع كفاءة الخدمة بها، ومر على صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية، مشددًا على أهمية التواصل الفعال مع المرضى، شرح طريقة الاستخدام، وكتابة الجرعات بوضوح لضمان الاستخدام الآمن والفعال.

مراجعة توافر الكواشف اللازمة للتحاليل

وتابع قنديل معمل المستشفى لمراجعة توافر الكواشف اللازمة للتحاليل، وقسم الأشعة والغسيل الكلوي، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للفحوصات والالتزام بالمعايير الطبية لضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية، وفي قسم الرعاية المركزة، أوصى بإعادة تقييم الحالات المحجوزة دوريًا ومتابعة الخطط العلاجية بدقة، كما تفقد المرضى بالأقسام الداخلية وقسم العمليات للاطلاع على معدلات إجراء الجراحات، وعلى الفور، وبعد زيارة عيادة التأمين الصحي بالمستشفى، استدعى نائب الوزير مدير فرع التأمين الصحي بالجيزة ومديرة المنطقة ومديرة العيادة، لوضع خطة تنسيقية عاجلة تضمنت: زيادة عدد الأطباء، توفير أماكن إضافية للعيادة، وضع جدول عمل معلن للمنتفعين، وبدء الخدمة من الساعة 9 صباحًا يوميًا، بهدف تسريع تقديم الخدمة، تقليل التكدس، وتحسين الإشراف والمتابعة الإدارية، ووجه الشكر لمدير المستشفى والفريق الطبي على التزامهم وأدائهم.

وعقد «قنديل» اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور إسحق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ورؤساء الإدارات المركزية والعامة ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، واستعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا عن الأداء الفني للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، مع التركيز على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.

وأبرزت النتائج تفوق مستشفى صدر العياط على مستوى المستشفيات، وإدارة البدرشين على مستوى الإدارات الصحية، وأوصى نائب الوزير بصرف مكافأة شهر لفريق المتوطنة والحجر الصحي بالمديرية، ومكافأة أسبوعين لفرق السلامة والصحة المهنية والصحة المدرسية وإدارة البدرشين، مشيداً 

باعتماد 10 مراكز طبية بإدارتي الصف وأطفيح من الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، وأوصى بصرف مكافأة شهر لوكيل المديرية ومديري إدارات الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة والجودة، ومديري الإدارات وفرق الإشراف بإدارتي الصف وأطفيح، وجميع العاملين بالمراكز المعتمدة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي أن هذه الزيارات والتكليفات تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الخدمة الصحية، والاستماع المباشر للمرضى والفرق الطبية، واتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأداء وتعزيز رضا المنتفعين.

مستشفى التحرير عيادات التأمين الصحي وزير الصحة مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان محافظة الجيزة الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار طرقعة المفاصل على صحتها .. معدن في المياه يصيبك بالزهايمر

غارات جوية

أوكرانيا .. مقتل 3 أشخاص وأصابة آخر في هجوم روسي بطائرات مسيرة

حساسية الصدر

ابعد عنها.. أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الصدر

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد