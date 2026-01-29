وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع وفد تركي رفيع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب».

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في مستهل الاجتماع، أن المشروع يحظى بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الطبية المتقدمة، والبحث العلمي متعدد التخصصات، والتدريب الطبي عالي المستوى، ليصبح مركزًا إقليميًا متميزًا، وأحد أبرز أولويات الوزارة لتطوير المنظومة الصحية بأكملها.

رفع جودة الخدمات العلاجية والتدريب السريري

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤية المشروع ترتكز على محاور رئيسية تشمل رفع جودة الخدمات العلاجية والتدريب السريري والأكاديمي، وإنشاء مركز أبحاث متخصص ينفذ مشاريع بحثية عالمية المستوى، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية وفق الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الاستثمار الصحي من خلال تطوير السياحة العلاجية والتدريبية في مصر.

‎وأبرز المتحدث الرسمي الطفرة في التعاون المصري التركي بالمجال الصحي، حيث يسعى الجانبان إلى تقديم نموذج إقليمي للأمن الصحي، من خلال تبادل الخبرات واستفادة مصر من التجربة التركية الرائدة في إدارة المدن الطبية الكبرى ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم، مدير أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية والاتفاقيات الدولية.