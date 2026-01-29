قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى مع وفد تركي رفيع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب لقائه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة آخر المستجدات  المتعلقة بمشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب».

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في مستهل الاجتماع، أن المشروع يحظى بدعم واهتمام مباشر من القيادة السياسية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الطبية المتقدمة، والبحث العلمي متعدد التخصصات، والتدريب الطبي عالي المستوى، ليصبح مركزًا إقليميًا متميزًا، وأحد أبرز أولويات الوزارة لتطوير المنظومة الصحية بأكملها.

رفع جودة الخدمات العلاجية والتدريب السريري

‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن رؤية المشروع ترتكز على محاور رئيسية تشمل رفع جودة الخدمات العلاجية والتدريب السريري والأكاديمي، وإنشاء مركز أبحاث متخصص ينفذ مشاريع بحثية عالمية المستوى، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية وفق الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتعزيز الاستثمار الصحي من خلال تطوير السياحة العلاجية والتدريبية في مصر.

‎وأبرز المتحدث الرسمي الطفرة في التعاون المصري التركي بالمجال الصحي، حيث يسعى الجانبان إلى تقديم نموذج إقليمي للأمن الصحي، من خلال تبادل الخبرات واستفادة مصر من التجربة التركية الرائدة في إدارة المدن الطبية الكبرى ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة مها إبراهيم، مدير أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية والاتفاقيات الدولية.

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

الجيش الفنزويلي يعلن ولاءه للرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

الرئيس الصيني يؤكد أن بلاده لن تشكل تهديدًا للدول الأخرى مهما بلغ حجم نموها

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

اليابان تسجل رقمًا قياسيًا في حالات انتحار الأطفال خلال عام 2025

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

