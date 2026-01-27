قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
مساعد وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى العبور بنسبة تنفيذ 98%

عبدالصمد ماهر

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفقد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، مشروع مستشفى العبور التخصصي بمحافظة القليوبية، يرافقه المهندس تامر جبر، رئيس جهاز مدينة العبور. 

واطلع على سير الأعمال الإنشائية التي بلغت نسبة تنفيذها 98%، في إطار تكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة المشروعات الصحية وتذليل أي عقبات.

وخلال الزيارة، وجه مساعد الوزير بضرورة الإسراع في استكمال أعمال التشطيبات الطبية وغير الطبية النهائية، تمهيداً لإجراءات الفرش الطبي والافتتاح الرسمي للمستشفى، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

في سياق متصل، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن قطاع المشروعات نفذ دورة تدريبية متخصصة بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والمكاتبات الإدارية ودعم إدارة المشروعات”، بهدف تعزيز قدرات العاملين ومواكبة التحول الرقمي ورؤية الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

تزويد الكوادر بالمهارات اللازمة

وأوضح مساعد الوزير أن الدورة ركزت على تزويد الكوادر بالمهارات اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة التقارير والمذكرات الرسمية بدقة وسرعة، إلى جانب إدارة المشروعات الذكية من خلال تتبع الجداول الزمنية وضمان جودة التنفيذ، مما يقلل الجهد الروتيني ويرفع الكفاءة الاستراتيجية والتحليلية.

وأكد أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة للاستخدام الأمثل للموارد، وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة، ضمن خطة شاملة لتحديث آليات العمل بقطاع المشروعات وتعزيز الأداء المؤسسي.

