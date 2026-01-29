قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
توك شو

محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية

هاني حسين

قالت الدكتورة تهاني اللوزي، مستشار محافظ القدس ومسؤولة ملف مقاومة الهدم في المحافظة، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون بحق القرى والبلدات العربية والتجمعات البدوية في محيط القدس المحتلة تتم بشكل متواصل وعلى مدار اليوم.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الاقتحامات لا تتوقف ليلًا أو نهارًا، موضحة، أن هذه الهجمات تُنفذ برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني في محافظة القدس.

وتابعت، أن هذه الاعتداءات تترافق مع دعم مباشر من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، حيث يتم تمويل بؤر استيطانية محاذية للتجمعات البدوية الفلسطينية من قبل بلدية الاحتلال ووزارة الاحتلال.

ولفتت، إلى أن المستوطنين يهاجمون التجمعات في ساعات الفجر الباكر أو في منتصف الليل، مشيرةً، إلى أن هذه الهجمات تشمل إحراق المنشآت السكنية، وسرقة الأغنام، وتكسير الممتلكات، إضافة إلى الاعتداء الجسدي على سكان التجمعات البدوية.

وأكدت مستشار محافظ القدس أن هذه الممارسات ليست جديدة على الاحتلال، بل تندرج ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى سلب أرض المواطن القدسي، ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية، ولا سيما في المناطق الشاسعة التابعة لمحافظة القدس، مشددة، على أن ما يجري يمثل اعتداءً مباشرًا على الوجود الفلسطيني، ومحاولة لفرض واقع استيطاني بالقوة.

محافظ الشرقية
اكثر اللحوم صحيًا
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
