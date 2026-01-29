محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية

قالت الدكتورة تهاني اللوزي، مستشار محافظ القدس ومسؤولة ملف مقاومة الهدم في المحافظة، إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون بحق القرى والبلدات العربية والتجمعات البدوية في محيط القدس المحتلة تتم بشكل متواصل وعلى مدار اليوم.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الاقتحامات لا تتوقف ليلًا أو نهارًا، موضحة، أن هذه الهجمات تُنفذ برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني في محافظة القدس.

وتابعت، أن هذه الاعتداءات تترافق مع دعم مباشر من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، حيث يتم تمويل بؤر استيطانية محاذية للتجمعات البدوية الفلسطينية من قبل بلدية الاحتلال ووزارة الاحتلال.

ولفتت، إلى أن المستوطنين يهاجمون التجمعات في ساعات الفجر الباكر أو في منتصف الليل، مشيرةً، إلى أن هذه الهجمات تشمل إحراق المنشآت السكنية، وسرقة الأغنام، وتكسير الممتلكات، إضافة إلى الاعتداء الجسدي على سكان التجمعات البدوية.

وأكدت مستشار محافظ القدس أن هذه الممارسات ليست جديدة على الاحتلال، بل تندرج ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى سلب أرض المواطن القدسي، ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية، ولا سيما في المناطق الشاسعة التابعة لمحافظة القدس، مشددة، على أن ما يجري يمثل اعتداءً مباشرًا على الوجود الفلسطيني، ومحاولة لفرض واقع استيطاني بالقوة.