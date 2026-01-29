قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتلقى أكثر من 2000 فتوى يوميا حول العبادات وقضايا الإلحاد

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر
إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر
عبد الرحمن محمد

يواصل ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أداء دوره التنويري في بيان الأحكام الشرعية ومواجهة الشبهات الفكرية، حيث يتلقى يوميًا أكثر من ألفي فتوى، في دلالة واضحة على ثقة الجمهور في المرجعية الأزهرية ومنهجها الوسطي الرشيد.

ويستقبل ركن الفتوى أسئلة الزائرين من المصريين وغير المصريين، ليؤكد عالمية رسالة الأزهر، وحرصه على الانفتاح على مختلف الثقافات، والتعامل مع قضايا الواقع بلغة علمية تجمع بين النص والعقل.

وشهد الركن مناقشة الكثير من القضايا الدينية والفكرية، شملت العبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية، وقضايا الفكر والعقيدة، ومواجهة الإلحاد والتطرف اللاديني، بما جعله منصة حوار مفتوح، خاصة مع فئة الشباب، للإجابة عن تساؤلاتهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأكد الدكتور سامي حجاج، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومشرف وحدة «بيان» لمواجهة الإلحاد والتطرف اللاديني، أن ركن الفتوى يؤدي دورًا محوريًا في مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة، وبيان الدليل على وجود الله، والإجابة عن تساؤلات الشباب حول حرية الإرادة: هل الإنسان مخير أم مسير، والدليل على صحة الرسالة، من خلال منهج علمي رصين يخاطب العقل ويحترم التساؤل.

من جانبها، أوضحت الواعظة حنان عمران، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن الأسئلة المطروحة تعكس وعيًا متناميًا لدى الشباب، وحرصهم على فهم قضايا الدين فهمًا صحيحًا، مشيرة إلى أن ركن الفتوى يمثل فرصة حقيقية للنقاش الهادئ، وطلب الفتوى في قضايا العبادات والمعاملات والمشكلات الأسرية، وكيفية الالتزام بالعبادات وسبل القرب من الله، في ظل التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة.

ويؤكد الأزهر الشريف، من خلال ركن الفتوى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استمراره في أداء رسالته العلمية والدعوية، والانفتاح على أسئلة الواقع، وبناء وعي ديني وفكري يحصّن المجتمع، ويواجه الشبهات بالحجة والعلم.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

جناح دار الإفتاء معرض الكتاب الأزهر معرض القاهرة للكتاب ركن الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

هيفاء وهبي

بالشبيكة الجرىء.. هيفاء وهبي فى أسبوع الموضة في باريس للأزياء2027

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد