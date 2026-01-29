قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. هل حكم صيامها وتخصيصها بعبادات محددة

موعد ليلة النصف من شعبان
موعد ليلة النصف من شعبان
عبد الرحمن محمد

موعد ليلة النصف من شعبان.. منذ دخول شهر شعبان واقتراب نفحات شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المسلمين بالبحث عن الأعمال الصالحة التي تُقرّبهم إلى الله تعالى، وفي مقدمتها معرفة توقيت ليلة النصف من شعبان وما يتعلّق بها من أحكام شرعية وفضائل، خاصة حكم صيام هذا اليوم الذي عُرف بعظيم مكانته وكثرة ما يرتبط به من مغفرة ورحمة. 

وفيما يلي عرض تفصيلي لموعد ليلة النصف من شعبان 2026، وحكم صيامها، وفضل هذا الشهر الكريم.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن يوم الثلاثاء 20 يناير هو غرة شهر شعبان، وبناءً على ذلك فإن ليلة النصف من شعبان لعام 2026 توافق ليلة الإثنين 2 فبراير، حيث تبدأ مع مغرب يوم 14 من شعبان، وتمتد حتى فجر يوم 15 من الشهر نفسه. ولهذا سُميت بليلة النصف من شعبان، لوقوعها في منتصف الشهر الهجري، على أن يتزامن نهارها مع يوم الثلاثاء 3 يناير.

ومع حلول النصف من شعبان 2026، يحرص كثير من الناس على التقرّب إلى الله بالطاعات، ويأتي في مقدمة تلك الأعمال الصالحة صيام يوم النصف من شعبان، لما له من فضل ومكانة خاصة.

حكم صيام النصف من شعبان 2026

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن لشهر شعبان منزلة عظيمة، إذ جعله الله تعالى الشهر الذي تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

كما بيّنت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، أن صيام النصف من شعبان 2026، سواء بصيام بعض أيام الشهر أو صيامه كاملًا، أمر جائز ومشروع شرعًا، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يصوم شعبان كله» متفق عليه، وهو حديث يُعد أصلًا عند العلماء في استحباب الصيام خلال هذا الشهر المبارك.

وفي الإطار نفسه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى رسمية سابقة، أن صيام النصف من شعبان 2026 مما حثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من فضل عظيم، مشيرًا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان» متفق عليه.

كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 

يستحب لكل مسلم أن يبدأ ليلة النصف من شعبان 2026 بعدد من الطاعات التي تقربه من الله عز وجل ومن أحب هذه الطاعات :

  • الصيام فيمكن للمسلم أن يصوم يوم ليلة النصف من شعبان فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل، لأنه ترفع خلاله الأعمال إلى الله.
  • قيام الليل فهو سُنة مؤكدة عن الرسول وتبدأ من بعد صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان وتستمر حتى طلوع الفجر.
  • الإكثار من الاستغفار والدعاء بما يجلب خيري الدنيا والآخرة خاصة في ليلة النصف من شعبان 2026 .
  • قراءة القرآن حيث إن بكل حرف يتلوه قارئ القرآن يأخذ عليه ثوابا.
  • إخراج الصدقات وزكاة الأموال والصدقة
ليلة النصف من شعبان موعد ليلة النصف من شعبان موعد ليلة النصف من شعبان 2026 دار الإفتاء فضل صيام ليلة النصف من شعبان حكم صيام ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الاهلي

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

امام عاشور

إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا و«فتحي سند» يعلق على الموقف

جمال الغندور

كل واحد عارف قيمته.. جمال الغندور يتغزل في الدوري الإنجليزي

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد