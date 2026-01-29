موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. هل حكم صيامها وتخصيصها بعبادات محددة

موعد ليلة النصف من شعبان.. منذ دخول شهر شعبان واقتراب نفحات شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام المسلمين بالبحث عن الأعمال الصالحة التي تُقرّبهم إلى الله تعالى، وفي مقدمتها معرفة توقيت ليلة النصف من شعبان وما يتعلّق بها من أحكام شرعية وفضائل، خاصة حكم صيام هذا اليوم الذي عُرف بعظيم مكانته وكثرة ما يرتبط به من مغفرة ورحمة.

وفيما يلي عرض تفصيلي لموعد ليلة النصف من شعبان 2026، وحكم صيامها، وفضل هذا الشهر الكريم.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

كانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن يوم الثلاثاء 20 يناير هو غرة شهر شعبان، وبناءً على ذلك فإن ليلة النصف من شعبان لعام 2026 توافق ليلة الإثنين 2 فبراير، حيث تبدأ مع مغرب يوم 14 من شعبان، وتمتد حتى فجر يوم 15 من الشهر نفسه. ولهذا سُميت بليلة النصف من شعبان، لوقوعها في منتصف الشهر الهجري، على أن يتزامن نهارها مع يوم الثلاثاء 3 يناير.

ومع حلول النصف من شعبان 2026، يحرص كثير من الناس على التقرّب إلى الله بالطاعات، ويأتي في مقدمة تلك الأعمال الصالحة صيام يوم النصف من شعبان، لما له من فضل ومكانة خاصة.

حكم صيام النصف من شعبان 2026

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن لشهر شعبان منزلة عظيمة، إذ جعله الله تعالى الشهر الذي تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

كما بيّنت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، أن صيام النصف من شعبان 2026، سواء بصيام بعض أيام الشهر أو صيامه كاملًا، أمر جائز ومشروع شرعًا، مستندة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يصوم شعبان كله» متفق عليه، وهو حديث يُعد أصلًا عند العلماء في استحباب الصيام خلال هذا الشهر المبارك.

وفي الإطار نفسه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى رسمية سابقة، أن صيام النصف من شعبان 2026 مما حثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من فضل عظيم، مشيرًا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان» متفق عليه.

كيف تحيي ليلة النصف من شعبان

يستحب لكل مسلم أن يبدأ ليلة النصف من شعبان 2026 بعدد من الطاعات التي تقربه من الله عز وجل ومن أحب هذه الطاعات :