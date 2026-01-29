قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي في حركة فتح يحذر من قرب تطبيق خطة E1 الإسرائيلية لشطر الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أسامة قعدان، القيادي في حركة فتح، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة واصلت الانتهاكات ضد الفلسطينيين، من اقتحامات واستيلاء على الأراضي، خصوصًا في القدس.

وأضاف قعدان خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر عبدالستار على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق ما وصفه بقرب تطبيق خطة "E1"، التي حذر منها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن هذه الخطة تهدف إلى شطر الضفة الغربية ولن يتم السكوت عنها.

الضغوط على غزة ومؤسسات اللاجئين

وأشار قعدان إلى استمرار الضغوط الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على البلديات والمؤسسات الفلسطينية ووكالة الأونروا، التي تقدم الدعم لأكثر من 2.5 مليون لاجئ فلسطيني في الأراضي المحتلة ودول اللجوء المحيطة.

 وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة تشمل العقوبات والعزل الدبلوماسي والاقتصادي تجاه إسرائيل.

الصمود الفلسطيني والدعم الدولي

وأكد القيادي في حركة فتح أن الشعب الفلسطيني سيستمر في الصمود والدفاع عن أرضه، مشيراً إلى استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، بما في ذلك رفع القضايا أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل. وأضاف قعدان أن هناك دعماً متزايداً من الدول العربية والصديقة لحقوق الفلسطينيين، واصفًا هذه الجهود بأنها "انتفاضة دولية من أجل الشعب الفلسطيني".

الانتخابات الفلسطينية 2026 ومراقبتها الدولية

وعن الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في 2026، أشار قعدان إلى محاولات إسرائيل تعطيل العملية الديمقراطية، خصوصًا في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن الانتخابات المحلية ستبدأ في أبريل 2026. وأكد أن هذه الانتخابات ستكون تحت رقابة المجتمع المحلي والدولي لضمان الشفافية وشرعية النتائج، معتبرًا إياها خطوة مهمة لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية ودعم الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.

حركة فتح غزة المؤسسات الفلسطينية

