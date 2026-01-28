قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
توك شو

معبر رفح بين الضغط الأمريكي والمناورات الإسرائيلية.. قراءة فلسطينية في المشهد

معبر رفح
معبر رفح
محمد البدوي

أكد الدكتور نزار نزال، المحلل السياسي الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن فتح معبر رفح جاء نتيجة ضغوط مباشرة مارستها الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية، ضمن مسار متواصل من الضغوط السياسية الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودوائر الحكم في تل أبيب.

رسائل سياسية واضحة

وأوضح نزال، خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن نتنياهو اضطر للاستجابة لهذه الضغوط، لكنه في المقابل يسعى لتأكيد رسائل سياسية واضحة مفادها أن السيطرة الكاملة على المعبر ما زالت في يد إسرائيل، مع تقليص أي دور حقيقي أو فعّال للجانب الفلسطيني.

وأشار نزال إلى أن إسرائيل تنظر إلى فتح المعبر كأداة لتحقيق مكاسب سياسية متعددة، محذرًا من احتمالات ما وصفه بـ«التهجير الناعم» للفلسطينيين من قطاع غزة، عبر السماح بخروج أعداد كبيرة من السكان في مراحل لاحقة، بما يخدم أجندات إسرائيلية داخلية وخارجية.

فرض ضوابط دقيقة وصارمة

وأضاف أن الدولة المصرية كانت واعية لهذه المخاطر منذ البداية، وهو ما دفعها إلى فرض ضوابط دقيقة وصارمة لتنظيم حركة العبور، بما يحول دون استغلال المعبر في تمرير سيناريوهات تمس الوجود الفلسطيني داخل القطاع.

فتح معبر رفح 

وشدد نزال على أن فتح معبر رفح يمثل بارقة أمل كبيرة للفلسطينيين في كسر قيود الحصار، وتمكينهم من حرية تنقل حقيقية بعيدًا عن الهيمنة الإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة ضمان أن تكون هذه الحرية واقعية وغير خاضعة لأي تلاعب سياسي.

واختتم نزال تصريحاته بالتأكيد على أن محاولات إسرائيل المتكررة لعرقلة عمل المعبر أو توظيفه كورقة ضغط تستوجب رقابة دقيقة ومستمرة، حفاظًا على حقوق الفلسطينيين، ومنع تحويل معبر رفح إلى أداة ابتزاز سياسي أو اجتماعي.

