المستشارة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة: حرب غزة لها تداعيات شديدة الخطورة على النساء

قالت هبة زيان، المستشارة الإقليمية لشؤون المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للدول العربية، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال صعبًا للغاية بعد مرور أكثر من عامين على الحرب القاسية التي شهدها القطاع.

وأضافت في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ السكان، وخصوصًا النساء والفتيات، يعانون من شح الخدمات الأساسية ومحدودية الموارد، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية المرتبطة بالنزوح ودمار المنازل، فضلاً عن الأوضاع الجوية الصعبة نتيجة فصل الشتاء القاسي.

وأكدت، أن القطاع الصحي في غزة تعرض لأضرار واسعة، إذ تأثرت أكثر من 90% من المؤسسات الصحية إما أضرار كلية أو جزئية، ما انعكس سلبًا على قدرة النساء في الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية.

وتابعت، أن هذه الأضرار تشكل عبئًا مضاعفًا على النساء، خصوصًا الأمهات المرضعات والحوامل، إلى جانب النساء المصابات بأمراض مزمنة أو اللواتي نجين من السرطان وكبار السن، ما يزيد من هشاشة أوضاعهن الصحية.