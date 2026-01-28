جناح فلسطين يحظى باهتمام الزوار ورومانيا ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. تفاصيل

قالت ميريهان يوسف مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين بمختلف فئاتهم العمرية ومن جنسيات متعددة، مؤكدة أن أجواء المعرض تعكس حالة من التفاعل الثقافي الواسع.

وأشارت في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وجود جناح خاص بفلسطين، يضم مقتنيات ثقافية وتراثية، ويحرص على تعزيز التبادل الثقافي مع الزوار.

وتابعت، أن دولة رومانيا تحل ضيف شرف هذه الدورة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال على جناحها، حيث تقدم مجموعة من البرامج الثقافية والفنية التي لاقت اهتمامًا ملحوظًا من الجمهور.

وأوضحت أن إدارة المعرض حرصت هذا العام على تطوير عدد من الخدمات الجديدة، من بينها إتاحة خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني داخل أروقة المعرض.