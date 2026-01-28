قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيبو يعلن تشكيل الجونة أمام بيراميدز بالدوري
ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
جناح فلسطين يحظى باهتمام الزوار ورومانيا ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. تفاصيل

معرض القاهرة الدولي للكتاب
محمود محسن

قالت ميريهان يوسف مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين بمختلف فئاتهم العمرية ومن جنسيات متعددة، مؤكدة أن أجواء المعرض تعكس حالة من التفاعل الثقافي الواسع.

وأشارت في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وجود جناح خاص بفلسطين، يضم مقتنيات ثقافية وتراثية، ويحرص على تعزيز التبادل الثقافي مع الزوار.

وتابعت، أن دولة رومانيا تحل ضيف شرف هذه الدورة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال على جناحها، حيث تقدم مجموعة من البرامج الثقافية والفنية التي لاقت اهتمامًا ملحوظًا من الجمهور.

وأوضحت أن إدارة المعرض حرصت هذا العام على تطوير عدد من الخدمات الجديدة، من بينها إتاحة خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني داخل أروقة المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الإنترنت البرامج الثقافية رومانيا الزائرين

