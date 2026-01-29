قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

يترقب كافة الأسر والعائلات داخل محافظة الغربية خلال الساعات الجارية موعد اعتماد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لنتيجة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية عقب خروجها من أبواب الكنترول للاعلان عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم بطنطا عبر الاستعلام برقم الجلوس .

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك غي إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تفقد مقار أعمال تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بطنطا، حيث أكد على خروج عملية التصحيح بأعلى مستويات الدقة والجودة، وشدد على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب.

كما أكد وكيل التعليم بالغربية  على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على الالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وعدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان.

لجان الكنترول 

كما ثمن وكيل الوزارة كافة الجهود المبذولة من العاملين داخل لجان التقدير، متمنياً للجميع دوام التوفيق، ومؤكداً أن أعمال التقدير تتم بكل دقة ومراجعة جيدة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.

اخبار محافظة الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية طلاب وطالبات رقم الجلوس كنترول

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
اكثر اللحوم صحيًا
