موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك

يترقب كافة الأسر والعائلات داخل محافظة الغربية خلال الساعات الجارية موعد اعتماد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لنتيجة طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية عقب خروجها من أبواب الكنترول للاعلان عبر الموقع الرسمي بمديرية التربية والتعليم بطنطا عبر الاستعلام برقم الجلوس .

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك غي إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية

وكان ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تفقد مقار أعمال تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بطنطا، حيث أكد على خروج عملية التصحيح بأعلى مستويات الدقة والجودة، وشدد على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب.

كما أكد وكيل التعليم بالغربية على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على الالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وعدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان.

لجان الكنترول

كما ثمن وكيل الوزارة كافة الجهود المبذولة من العاملين داخل لجان التقدير، متمنياً للجميع دوام التوفيق، ومؤكداً أن أعمال التقدير تتم بكل دقة ومراجعة جيدة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.