نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها .. استهلاك خفي أم اختراق للراوتر؟

يعاني كثير من مستخدمي الإنترنت نفاد الباقة الشهرية بشكل أسرع من المتوقع، ما يثير تساؤلات متكررة حول أسباب هذا الاستهلاك المفاجئ، وهل يعود إلى كثافة الاستخدام أم إلى اختراق الشبكة دون علم أصحابها.

الاعتماد المتزايد على الإنترنت

ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والدراسة والترفيه، أصبح تأمين الشبكات المنزلية ومراقبة الاستهلاك أمرًا لا غنى عنه.

متابعة إعدادات الراوتر

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن الإهمال في متابعة إعدادات الراوتر أو الهاتف المحمول قد يفتح الباب أمام استنزاف البيانات أو سرقة الخدمة، ما يفرض ضرورة رفع الوعي بأساليب الحماية والاستخدام الآمن.

مراقبة استهلاك الإنترنت

من جانبه؛ حذر الدكتور عصام الحموري، المتخصص في الجرائم الإلكترونية، من تجاهل مراقبة استهلاك الإنترنت بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن نفاد الباقة قبل موعدها المحدد لا يعني بالضرورة وجود خلل في الخدمة، بل قد يكون نتيجة استخدام مفرط أو اختراق الشبكة وسرقة الإنترنت دون علم المستخدم.

إعدادات جهاز الراوتر

وأوضح الحموري خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الخطوة الأولى لتحديد سبب المشكلة تبدأ من داخل المنزل، عبر الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر ومراجعة قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة، من خلال عناوين الـIP وMAC Address، الأمر الذي يساعد على اكتشاف أي أجهزة غير معروفة تستفيد من الخدمة دون تصريح.

استهلاك باقات الإنترنت

وفيما يتعلق باستهلاك باقات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، أشار إلى أن التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، إلى جانب تشغيل التطبيقات والألعاب في الخلفية، تُعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى استنزاف البيانات دون أن يشعر المستخدم.

خاصية تصفية عناوين MAC

وعن سبل تأمين شبكة الإنترنت المنزلية، شدد الحموري على أهمية تغيير كلمة مرور الراوتر واختيار كلمة قوية يصعب اختراقها، مع إخفاء اسم الشبكة وتفعيل خاصية تصفية عناوين MAC، بحيث يُسمح بالاتصال فقط للأجهزة المعروفة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تقلل فرص الاختراق بشكل كبير وتحافظ على الباقة لأطول فترة ممكنة.

