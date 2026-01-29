قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
توك شو

نفاد باقة الإنترنت قبل موعدها .. استهلاك خفي أم اختراق للراوتر؟

محمد البدوي

يعاني كثير من مستخدمي الإنترنت نفاد الباقة الشهرية بشكل أسرع من المتوقع، ما يثير تساؤلات متكررة حول أسباب هذا الاستهلاك المفاجئ، وهل يعود إلى كثافة الاستخدام أم إلى اختراق الشبكة دون علم أصحابها. 

 الاعتماد المتزايد على الإنترنت

ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في العمل والدراسة والترفيه، أصبح تأمين الشبكات المنزلية ومراقبة الاستهلاك أمرًا لا غنى عنه.

 متابعة إعدادات الراوتر

 ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن الإهمال في متابعة إعدادات الراوتر أو الهاتف المحمول قد يفتح الباب أمام استنزاف البيانات أو سرقة الخدمة، ما يفرض ضرورة رفع الوعي بأساليب الحماية والاستخدام الآمن.

مراقبة استهلاك الإنترنت 

من جانبه؛ حذر الدكتور عصام الحموري، المتخصص في الجرائم الإلكترونية، من تجاهل مراقبة استهلاك الإنترنت بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن نفاد الباقة قبل موعدها المحدد لا يعني بالضرورة وجود خلل في الخدمة، بل قد يكون نتيجة استخدام مفرط أو اختراق الشبكة وسرقة الإنترنت دون علم المستخدم.

إعدادات جهاز الراوتر

وأوضح الحموري خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الخطوة الأولى لتحديد سبب المشكلة تبدأ من داخل المنزل، عبر الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر ومراجعة قائمة الأجهزة المتصلة بالشبكة، من خلال عناوين الـIP وMAC Address، الأمر الذي يساعد على اكتشاف أي أجهزة غير معروفة تستفيد من الخدمة دون تصريح.

استهلاك باقات الإنترنت

وفيما يتعلق باستهلاك باقات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، أشار إلى أن التحديثات التلقائية للتطبيقات وأنظمة التشغيل، إلى جانب تشغيل التطبيقات والألعاب في الخلفية، تُعد من أبرز العوامل التي تؤدي إلى استنزاف البيانات دون أن يشعر المستخدم.

خاصية تصفية عناوين MAC

وعن سبل تأمين شبكة الإنترنت المنزلية، شدد الحموري على أهمية تغيير كلمة مرور الراوتر واختيار كلمة قوية يصعب اختراقها، مع إخفاء اسم الشبكة وتفعيل خاصية تصفية عناوين MAC، بحيث يُسمح بالاتصال فقط للأجهزة المعروفة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تقلل فرص الاختراق بشكل كبير وتحافظ على الباقة لأطول فترة ممكنة.
 

الإنترنت الباقة الشهرية مستخدمي الإنترنت اختراق الشبكة الأمن السيبراني

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

افتتاح معرض

افتتاح معرض هي والمستقبل للمنتجات اليدوية بنادي جزيرة الورد بالدقهلية

مستشفي قويسنا

رصد غياب بعض أفراد طاقم العمل بمستشفى قويسنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

محافظ البحيرة

إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة باختناق نتيجة استنشاق غاز داخل المنزل في البحيرة

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

