طلب مناقشة عامة بالشيوخ لبحث إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الانترنت

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولاسيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية، المقدم من النائب محمود مسلم.

وقال مسلم في طلبه: إن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تناميًا غير مسبوقًا في استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يصاحب ذلك مخاطر متعددة تمس الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية للمستخدمين، بما في ذلك التعرض للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي وكذا التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال كما يواجه المجتمع وخاصة الأطفال تحدياً غير مسبوقا جراء التوغل الرقمي غير الخاضع الضوابط حماية كافية للأطفال والنشء.

وتابع مسلم: وبينما تتربح منصات التواصل الاجتماعي من خوارزميات الاستقطاب، يواجه الأطفال مخاطر بنيوية تشمل الاستمالة الإلكترونية (Online) Grooming) ، والتنمر السيبراني، والتعرض لمحتوى يحرض على العنف أو إيذاء الذات.

وعلى جانب آخر نجد أن إستراليا قد اتجهت إلى تبني سياسة تشريعية صارمة تقوم على تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة، مع تحميل الشركات المالكة لتلك المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين.

بينما تبنت المملكة المتحدة، نهجًا، تشريعيًا وتنظيميًا يقوم على تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت دون حظر شامل من خلال إلزام المنصات الرقمية بمعايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.