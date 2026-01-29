قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ماجواير يعترف: كاريك ما زال يُحرج لاعبي يونايتد في التدريبات وأفضل مُمرّر في النادي

إسلام مقلد

أقرّ هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، بأن المدرب المؤقت مايكل كاريك لا يزال يُظهر تفوقًا فنيًا لافتًا داخل التدريبات، مؤكدًا أنه حتى بعد اعتزاله اللعب، ما زال أفضل مُمرّر في الفريق، ويُحرج اللاعبين بلمساته وجودة تمريراته.

إشادة بالجهاز الفني الجديد

وتحدث ماجواير عن الجهاز التدريبي الحالي في كارينجتون، مشيدًا بالنهج العملي الذي يتبعه كاريك، إلى جانب مساعده ستيف هولاند، مؤكدًا أن الانتقال السلس لكاريك من الملعب إلى مقاعد البدلاء لم يكن مفاجئًا بالنسبة له.

لم يفقد مهاراته بعد الاعتزال

وبحسب ماجواير، لم يفقد كاريك مهاراته الفنية التي جعلته أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن المدرب المؤقت يتدخل باستمرار في التدريبات ليشرح أفكاره عمليًا، وغالبًا ما يفعل ذلك بسهولة تُظهر الفارق الكبير في الجودة.

موقف لافت في المران

وكشف ماجواير، خلال حديثه في بودكاست “داخل كارينجتون”، عن جلسة تدريبية حديثة أبهرت اللاعبين، بعدما نفّذ كاريك تمريرات قوية ودقيقة بين الخطوط، قائلًا ضاحكًا إن كاريك نفّذ تمريرتين فقط، مقابل مئات التمريرات التي قام بها اللاعبون، ومع ذلك كانتا الأفضل في التدريب بأكمله.

قيادة ظهرت مبكرًا

وأكد ماجواير أنه كان على يقين بقدرة كاريك على النجاح كمدرب منذ سنوات، خاصة خلال فترة عمله ضمن الجهاز الفني تحت قيادة أولي جونار سولسكاير، حيث لمس عن قرب شخصيته القيادية وقدرته على التواصل ونقل الأفكار داخل الملعب.

ثقة قديمة تتجدد

واختتم مدافع يونايتد تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه كاريك حاليًا ليس مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة معه جعلته يدرك مبكرًا أن نجاحه على مقاعد البدلاء كان مسألة وقت فقط.

