ماجواير يعترف: كاريك ما زال يُحرج لاعبي يونايتد في التدريبات وأفضل مُمرّر في النادي

أقرّ هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، بأن المدرب المؤقت مايكل كاريك لا يزال يُظهر تفوقًا فنيًا لافتًا داخل التدريبات، مؤكدًا أنه حتى بعد اعتزاله اللعب، ما زال أفضل مُمرّر في الفريق، ويُحرج اللاعبين بلمساته وجودة تمريراته.

إشادة بالجهاز الفني الجديد

وتحدث ماجواير عن الجهاز التدريبي الحالي في كارينجتون، مشيدًا بالنهج العملي الذي يتبعه كاريك، إلى جانب مساعده ستيف هولاند، مؤكدًا أن الانتقال السلس لكاريك من الملعب إلى مقاعد البدلاء لم يكن مفاجئًا بالنسبة له.

لم يفقد مهاراته بعد الاعتزال

وبحسب ماجواير، لم يفقد كاريك مهاراته الفنية التي جعلته أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن المدرب المؤقت يتدخل باستمرار في التدريبات ليشرح أفكاره عمليًا، وغالبًا ما يفعل ذلك بسهولة تُظهر الفارق الكبير في الجودة.

موقف لافت في المران

وكشف ماجواير، خلال حديثه في بودكاست “داخل كارينجتون”، عن جلسة تدريبية حديثة أبهرت اللاعبين، بعدما نفّذ كاريك تمريرات قوية ودقيقة بين الخطوط، قائلًا ضاحكًا إن كاريك نفّذ تمريرتين فقط، مقابل مئات التمريرات التي قام بها اللاعبون، ومع ذلك كانتا الأفضل في التدريب بأكمله.

قيادة ظهرت مبكرًا

وأكد ماجواير أنه كان على يقين بقدرة كاريك على النجاح كمدرب منذ سنوات، خاصة خلال فترة عمله ضمن الجهاز الفني تحت قيادة أولي جونار سولسكاير، حيث لمس عن قرب شخصيته القيادية وقدرته على التواصل ونقل الأفكار داخل الملعب.

ثقة قديمة تتجدد

واختتم مدافع يونايتد تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقدمه كاريك حاليًا ليس مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة معه جعلته يدرك مبكرًا أن نجاحه على مقاعد البدلاء كان مسألة وقت فقط.