إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مستثمرين أتراك في صناعة الملابس فرص التعاون

وزير قطاع الأعمال العام
وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المستثمرين الأتراك في مجال صناعة الملابس الجاهزة، ضم كلًا من  Ummet Eroglu رئيس مجموعة إروجلو، وا Mehmet Necati Vidinli المدير العام للمجموعة في مصر، و Murat Ozturk رئيس شركة Realteks، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتناول اللقاء بحث فرص وآفاق التعاون المشترك في صناعة الملابس الجاهزة، وبصفة خاصة في مجال أقمشة الجينز، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات صناعية متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، فضلًا عن تاريخ طويل وخبرات تراكمية في صناعة الغزل والنسيج.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة ترحب بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعمل على توفير مختلف التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة يشهد حاليًا تطويرًا شاملًا في إطار المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة الحيوية، موضحًا أنه المصانع الجديدة يتم تجهيزها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة والإنتاجية، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتشغيلها بنجاح، والتي شملت عددًا من مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع قرب الانتهاء من المرحلة الثانية التي تضم باقي مصانع غزل المحلة، إلى جانب مصنع جديد تابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي دخل مرحلة التشغيل مؤخرًا. 

تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج 

كما يجري العمل بالتوازي في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل شركات دمياط والدقهلية وصباغي البيضا وحلوان والوجه القبلي للغزل والنسيج.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء الوفد نشاط مجموعة إروجلو التركية، وخبرتها الممتدة لأكثر من أربعين عامًا في صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما منتجات الجينز، كما قدموا عرضًا حول مصنع الشركة الجديد بالقنطرة غرب، مؤكدين ثقتهم في مناخ الاستثمار المصري، وما يوفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، وإقامة شراكات صناعية ناجحة ومستدامة.

وزير قطاع الأعمال العام الملابس الجاهزة مصر تركيا مستثمرين

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

لميس الحديدي

لميس الحديدي من أمام الكعبة المشرفة: أجمل مكان على وجه الأرض

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من روما

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب بطل الحدوتة الثانية من القصة الكاملة ما لم يُحكَ عن بني مزار

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

