وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مستثمرين أتراك في صناعة الملابس فرص التعاون

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المستثمرين الأتراك في مجال صناعة الملابس الجاهزة، ضم كلًا من Ummet Eroglu رئيس مجموعة إروجلو، وا Mehmet Necati Vidinli المدير العام للمجموعة في مصر، و Murat Ozturk رئيس شركة Realteks، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتناول اللقاء بحث فرص وآفاق التعاون المشترك في صناعة الملابس الجاهزة، وبصفة خاصة في مجال أقمشة الجينز، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات صناعية متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي استراتيجي، فضلًا عن تاريخ طويل وخبرات تراكمية في صناعة الغزل والنسيج.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة ترحب بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعمل على توفير مختلف التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة يشهد حاليًا تطويرًا شاملًا في إطار المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة الحيوية، موضحًا أنه المصانع الجديدة يتم تجهيزها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة والإنتاجية، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتشغيلها بنجاح، والتي شملت عددًا من مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع قرب الانتهاء من المرحلة الثانية التي تضم باقي مصانع غزل المحلة، إلى جانب مصنع جديد تابع لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي دخل مرحلة التشغيل مؤخرًا.

تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج

كما يجري العمل بالتوازي في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تشمل شركات دمياط والدقهلية وصباغي البيضا وحلوان والوجه القبلي للغزل والنسيج.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء الوفد نشاط مجموعة إروجلو التركية، وخبرتها الممتدة لأكثر من أربعين عامًا في صناعة الملابس الجاهزة، لا سيما منتجات الجينز، كما قدموا عرضًا حول مصنع الشركة الجديد بالقنطرة غرب، مؤكدين ثقتهم في مناخ الاستثمار المصري، وما يوفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، وإقامة شراكات صناعية ناجحة ومستدامة.