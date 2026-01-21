وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نموذجًا تنمويا غير مسبوق في مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين. وشدد على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من باقي المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.

تعزيز الدور التنموي للشركات التابعة

وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع على رأس أولوياتها تعزيز الدور التنموي للشركات التابعة، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات، دعمًا لرؤية الدولة للنهوض بالريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة ملايين المصريين ويُرسخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضح التقرير التنفيذي المعروض بشأن إجمالي المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة وعددها 737 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من معظم هذه المشروعات مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة في باقي المشروعات التي اقتربت من مراحلها النهائية. وتشمل هذه المشروعات تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة، ومحطات الرفع، وشبكات الانحدار، إلى جانب مبانٍ خدمية متنوعة، وذلك في 13 محافظة، بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 22.5 مليار جنيه.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والسيدة نجلاء داغر مستشار الوزير، وبمشاركة الأعضاء المنتدبين التنفيذيين لشركات المقاولات التابعة، حيث استعرضوا معدلات التنفيذ، وآليات تسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وتتولى تنفيذ هذه المشروعات كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير: النصر العامة للمقاولات “حسن علام”، المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، المساهمة المصرية للمقاولات “العبد”، النصر للمباني والإنشاءات “إيجيكو”، مصر لأعمال الأسمنت المسلح”.