كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

 التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بممثلي غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

وأكد وزير قطاع الأعمال، خلال اللقاء، أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح التام والاستعداد الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للأسواق العالمية، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في قطاع الغزل والنسيج.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الوزارة في الشركات التابعة العاملة في هذا المجال: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى بنجاح قبل عام، فيما يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية شاملة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن المشروع يعتمد على أحدث الماكينات والتكنولوجيات العالمية، بما يضمن إنتاج منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة، وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، إلى جانب تطبيق منظومة ERP لإدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية. 

إعادة تأهيل المصانع القديمة

كما لفت وزير قطاع الأعمال إلى أن خطة التطوير تشمل إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يحافظ على الأصول التاريخية للصناعة المصرية.

من جانبهم، أعرب المشاركون من ممثلي القطاع الخاص عن اهتمامهم بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مشيدين بحجم التطوير الجاري، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها المشروع القومي، بما يدعم توطين الصناعة، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وزير قطاع الأعمال العام الصناعات النسيجية القطاع الخاص صناعة الملابس الصادرات

