حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
رياضة

سبورتنج يستضيف الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السوبر لسيدات السلة

سبورتنج والاهلي
سبورتنج والاهلي
حسن العمدة

يستضيف فريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات، نظيره النادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة نادي سبورتنج.

كان النادي الأهلي قد حسم نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بنتيجة 75-61 في فبراير الماضي.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي: 
youtube.com/@egyptbasketballfederation

ويمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:
ebl.web.geniussports.com

سبورتنج فريق سبورتنج النادي الأهلي الأهلي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
