سبورتنج يستضيف الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السوبر لسيدات السلة

يستضيف فريق سبورتنج لكرة السلة للسيدات، نظيره النادي الأهلي في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على صالة نادي سبورتنج.

كان النادي الأهلي قد حسم نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بنتيجة 75-61 في فبراير الماضي.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:

youtube.com/@egyptbasketballfederation

ويمكنكم متابعة جميع الإحصائيات والتفاصيل الخاصة بالمباريات عبر الموقع الرسمي لإحصائيات الاتحاد المصري لكرة السلة:

ebl.web.geniussports.com