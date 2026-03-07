كاف: تأجيل أمم أفريقيا للكرة النسائية .. اعرف الموعد الجديد

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطاراً من الاتحاد الأفريقي (كاف) يحدد الموعد الجديد لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، التي يستضيفها المغرب لعام 2026.

وتقررت إقامة منافسات العرس القاري في الفترة من 25 يوليو وحتى 16 أغسطس 2026.

يأتي هذا التعديل لتقام البطولة في فصل الصيف بدلاً من الموعد، الذي كان مقترحاً في شهر مارس الحالي.

من جانبه، قال محمد كمال، المدير الفني للمنتخب الوطني للسيدات إن المنتخب قرر تأجيل خطته الإعدادية لتبدأ في شهر مايو المقبل، وذلك تماشياً مع الأجندة الجديدة والموعد الصيفي للبطولة.

ويهدف الجهاز الفني من هذا التأجيل إلى استثمار الوقت الإضافي، لتجهيز اللاعبات فنياً وبدنياً بالشكل الأمثل لخوض غمار المنافسة في المغرب.