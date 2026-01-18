قطاع الأعمال: 32 مليار جنيه استثمارات في مشروعات البيئة والطاقة بالشركات التابعة

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركاتها التابعة تنفذ مشروعات في مجال البيئة والطاقة النظيفة باستثمارات تقدر بنحو 32 مليار جنيه، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، لتحقيق التوافق مع المعايير البيئية الدولية، ودعم مواجهة التحديات المرتبطة بآليات CBAM، ويعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وتشهد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حاليا تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام.

مؤشرات مالية إيجابية

وحققت أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حققت نتائج إيجابية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024–2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير. وفيما يتعلق بالتصدير.

نمو الصادرات

وبلغ إجمالي صادرات الشركات التابعة نحو مليار دولار خلال عام 2024–2025، بمعدل نمو 27%، وتصدر نحو 40% من شركات الوزارة منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية في الدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا، بما يعكس تحسن جودة المنتجات وتنامي القدرة التنافسية.

وشهد العام المالي الماضي، ارتفاع القيمة السوقية لشركات وزارة قطاع الأعمال العام المدرجة بالبورصة بنسبة 36%.