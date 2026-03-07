قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
رياضة

لقطات من زيارة جوهر نبيل لـ مجلس إدارة الإسماعيلي والفريق

الإسماعيلي
الإسماعيلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من زيارة جوهر نبيل وزير الرياضة مع مجلس إدارة الإسماعيلي والجهاز الفني للفريق الأول.

زيارة وزير الرياضة للاسماعيلي 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لقطات من زيارة جوهر نبيل وزير الرياضة مع مجلس إدارة الإسماعيلي والجهاز الفني للفريق الأول". 

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة قوية تعُرف بـ ديربي القناة.

وجاءت المباراة بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، حيث نجح المصري في فرض سيطرته وحسم اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة من الشوطين.

هدف متأخر يمنح المصري التقدم في الشوط الأول

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث حاول كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر وصناعة فرص تهديفية، ورغم المحاولات المتبادلة، ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة من الشوط.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، نجح صلاح محسن في تسجيل هدف التقدم للمصري، بعدما أطلق تسديدة قوية ومميزة سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الإسماعيلي، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل الاستراحة.

كريم بامبو يؤكد الانتصار في الوقت القاتل

في الشوط الثاني حاول فريق الإسماعيلي العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من جانب لاعبي المصري، الذين نجحوا في الحفاظ على تقدمهم.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، تمكن كريم بامبو من تسجيل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 90+6، ليؤكد تفوق فريقه ويقضي على آمال الإسماعيلي في العودة إلى اللقاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

وبهذا الفوز، رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مواصلًا نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

وفي المقابل، استمر الإسماعيلي في معاناته هذا الموسم، حيث تجمد رصيده عند 11 نقطة فقط، ليبقى في المركز الحادي والعشرين والأخير بجدول ترتيب المسابقة.

