نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
مصر تطلق أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور بالشرق الأوسط وأفريقيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
علياء فوزى

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج أقراص وحبيبات الكلور (TCCA) بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد المشروع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج أقراص وحبيبات الكلور، بما يمثل نقلة نوعية في صناعة الكيماويات، ويسهم في توطين صناعة هامة ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل إضافة قوية لقطاع الصناعات الكيماوية، ويعزز مكانة مصر في هذه الصناعة إقليميًا ودوليًا، كما يسهم في زيادة الصادرات، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويُعد المشروع أحد المشروعات الاقتصادية التي تحقق أهداف التوطين الصناعي وتعظيم الموارد من العملة الأجنبية، حيث من المقرر توجيه غالبية الإنتاج للتصدير، خاصة في ظل الاعتماد على مواد خام رئيسية يتم توفيرها من منشآت قائمة داخل مصر، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات (شركة المشروع)، التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومن القطاع الخاص شركة كادينس للطاقة، بما يعكس نموذجًا ناجحًا وفعالًا للتكامل بين الخبرات الحكومية والاستثمار الخاص. ويبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو 39 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 10 آلاف طن سنويًا من أقراص وحبيبات الكلور (TCCA)، و10 آلاف طن من حمض السيانوريك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة، ومعالجة المياه، وأغراض التعقيم، فضلًا عن التطبيقات الصناعية في مجالات معالجة الورق والمنسوجات. كما يسهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن سنويًا من كبريتات الأمونيوم اللامائية، وهي سماد زراعي عالي الجودة، بما يدعم القطاع الزراعي ويعزز الإنتاج المحلي. وتم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع شركة كابسوم الصينية، لما تتمتع به من خبرة واسعة في تصميم وإنشاء مصانع إنتاج الحبيبات والأقراص الكيميائية، كما تم توقيع عقد التمويل مع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

حضر الاجتماع الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي، العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والدكتور مجدي جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام وشركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات.

