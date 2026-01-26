محافظ أسيوط: قوافل مجتمعية متكاملة بمركز شباب صنبو بديروط لدعم ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار دعم المحافظة لتنفيذ القوافل المجتمعية المتكاملة التي تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الهمم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام ببناء الإنسان وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط رئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة نظمت القافلة المجتمعية المتكاملة رقم (12) بمركز شباب صنبو بمركز ديروط، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشركة التنموية القابضة (ADQ)، وبنك الطعام المصري، وبنك الكساء المصري.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن القافلة الطبية نُفذت من خلال عيادات متنقلة، شملت تخصصات (الأطفال، العظام، الباطنة، والأنف والأذن)، إلى جانب صيدلية لصرف العلاج مجانًا، فضلًا عن توفير جهاز رسم قلب وجهاز سونار، بما أسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة للمستفيدين.

وأضاف المحافظ أن القافلة تضمنت توزيع 300 شنطة ملابس و200 كرتونة مواد غذائية على أطفال ذوي الهمم من مراكز التخاطب المسجلين بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الأسر الأكثر احتياجًا، كما تم توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 مستفيد من ذوي الهمم وأسرهم وأهالي القرية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه القوافل تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية، وتفعيل الدور التنموي لمراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.