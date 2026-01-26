قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: قوافل مجتمعية متكاملة بمركز شباب صنبو بديروط لدعم ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية

قوافل مجتمعية متكاملة بمركز شباب صنبو بديروط لدعم ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية
قوافل مجتمعية متكاملة بمركز شباب صنبو بديروط لدعم ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار دعم المحافظة لتنفيذ القوافل المجتمعية المتكاملة التي تستهدف تقديم حزمة من الخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الهمم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام ببناء الإنسان وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط رئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة نظمت القافلة المجتمعية المتكاملة رقم (12) بمركز شباب صنبو بمركز ديروط، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشركة التنموية القابضة (ADQ)، وبنك الطعام المصري، وبنك الكساء المصري.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن القافلة الطبية نُفذت من خلال عيادات متنقلة، شملت تخصصات (الأطفال، العظام، الباطنة، والأنف والأذن)، إلى جانب صيدلية لصرف العلاج مجانًا، فضلًا عن توفير جهاز رسم قلب وجهاز سونار، بما أسهم في تقديم خدمة طبية متكاملة للمستفيدين.

وأضاف المحافظ أن القافلة تضمنت توزيع 300 شنطة ملابس و200 كرتونة مواد غذائية على أطفال ذوي الهمم من مراكز التخاطب المسجلين بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الأسر الأكثر احتياجًا، كما تم توقيع الكشف الطبي على نحو 1500 مستفيد من ذوي الهمم وأسرهم وأهالي القرية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه القوافل تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية، وتفعيل الدور التنموي لمراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

أسيوط القوافل المجتمعية الخدمات الصحية مديرية الشباب والرياضة مركز ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

أستوديو

القبض على شخص يدير أستوديو تصوير تليفزيوني بالجيزة

المتهمين

سائق توكتوك يسرق أجنبيا تحت تهديد السلاح بالقاهرة

المتهم

القبض على لص سحل سيدة لسرقتها بالتجمع

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد