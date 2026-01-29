قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر

سوسن بدر
سوسن بدر
سعيد فراج

طمأنت نقابة المهن التمثيلية، جمهور ومحبي الفنانة الكبيرة سوسن بدر، بعد تعرضها لكسر في أحد قدميها.

وتؤكد النقابة أن الفنانة سوسن بدر ستخضع لعملية جراحية مساء اليوم بمستشفي الصفا بمنطقة المهندسين، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة وبحالة جيدة، وتتمتع بروح معنوية مرتفعة.

وتتمنى نقابة المهن التمثيلية للفنانة سوسن بدر الشفاء العاجل، مؤكدة استمرار المتابعة حتى تمام تعافيها وعودتها لممارسة نشاطها الفني.

سوسن بدر 

أكد مصدر مقرب من الفنانة القديرة سوسن بدر تعرض ساقها للكسر. 

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنها تتابع حاليًا مع الأطباء، مؤكدًا أنها بصحة جيدة. 

وتخوض الفنانة سوسن بدر الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل الست موناليزا.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

سوسن بدر نقابة المهن التمثيلية

المزيد

