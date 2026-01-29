وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية

أفادت وكالة رويترز، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه يسيطر على الوضع الميداني ويمتلك خططا جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «مهر» عن الحرس الثوري تأكيده امتلاك خبرة واسعة في «دحر العدو» خلال حروب واسعة النطاق وفي ظروف بالغة التعقيد والخطورة.

وفي السياق ذاته، شدد المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، على أن أي تحرك عسكري أمريكي سيعد عد «بداية حرب»، معتبرًا أن الحديث عن «ضربة محدودة» هو وهم. وقال شمخاني، في منشور على منصة «إكس»، إن الرد الإيراني على أي عمل عسكري سيكون «فوريا وشاملا وغير مسبوق»، وسيستهدف «قلب تل أبيب وجميع الداعمين».