لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه يسيطر على الوضع الميداني ويمتلك خططا جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «مهر» عن الحرس الثوري تأكيده امتلاك خبرة واسعة في «دحر العدو» خلال حروب واسعة النطاق وفي ظروف بالغة التعقيد والخطورة.

وفي السياق ذاته، شدد المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، على أن أي تحرك عسكري أمريكي سيعد عد «بداية حرب»، معتبرًا أن الحديث عن «ضربة محدودة» هو وهم. وقال شمخاني، في منشور على منصة «إكس»، إن الرد الإيراني على أي عمل عسكري سيكون «فوريا وشاملا وغير مسبوق»، وسيستهدف «قلب تل أبيب وجميع الداعمين».

بالتوازي، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلنا تحرك أسطول عسكري أمريكي كبير باتجاه المنطقة، في رسالة تعكس تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، وأوضح ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الأسطول المتجه إلى المنطقة يفوق في حجمه الأساطيل التي أُرسلت سابقا، محذرا من أن أي هجوم قادم سيكون «أكثر قسوة».

ورغم الخطاب التصعيدي، أبقى ترامب باب الدبلوماسية مفتوحا، معربا عن أمله في أن توافق إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في خطوة تجمع بين سياسة الضغط العسكري والدفع نحو تسوية سياسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران «أضعف من أي وقت مضى»، مشيرًا إلى أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة يقدر بالآلاف، مع احتمال تجددها في المستقبل.