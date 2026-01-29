فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن أبرز الملفات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي حالياً تتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 20 كياناً وشخصية إيرانية، بحسب تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل بدء الاجتماع.

وأضاف المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع يناقش أيضاً مكافحة غسيل الأموال، مع احتمال إدراج روسيا على القائمة السوداء بسبب ما يُعد "غسيل أموال مارق"، وهو ما قد يشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.

وأشار المنيري إلى أن جدول الأعمال يشمل أيضاً تطورات البحيرات العظمى في إفريقيا، والوضع في غزة، حيث لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة، ويبحث الاتحاد الأوروبي سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء التعسفات الإسرائيلية.

وأوضح أن هذا الاجتماع الهام يسبق القمة الأوروبية الدورية المرتقبة بعد أسبوعين، ومن المتوقع أن يشهد تصويتاً على فرض عقوبات إضافية على إيران، بما يعزز الموقف الأميركي في هذا الملف.

كما أشار المنيري إلى أن أوروبا تؤكد على أهمية الاعتماد على الذات في مجال الأمن والدفاع، من خلال الاستمرار بالاعتماد على الناتو والجيوش الوطنية، دون إنشاء جيوش أوروبية موازية، مضيفا أن السياسة الأوروبية تتجه نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول آسيوية، مشيراً إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى هانوي.

