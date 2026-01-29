قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن أبرز الملفات التي يناقشها الاتحاد الأوروبي حالياً تتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل 20 كياناً وشخصية إيرانية، بحسب تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل بدء الاجتماع.

وأضاف المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع يناقش أيضاً مكافحة غسيل الأموال، مع احتمال إدراج روسيا على القائمة السوداء بسبب ما يُعد "غسيل أموال مارق"، وهو ما قد يشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي.

وأشار المنيري إلى أن جدول الأعمال يشمل أيضاً تطورات البحيرات العظمى في إفريقيا، والوضع في غزة، حيث لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة، ويبحث الاتحاد الأوروبي سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإنهاء التعسفات الإسرائيلية.

وأوضح أن هذا الاجتماع الهام يسبق القمة الأوروبية الدورية المرتقبة بعد أسبوعين، ومن المتوقع أن يشهد تصويتاً على فرض عقوبات إضافية على إيران، بما يعزز الموقف الأميركي في هذا الملف.

كما أشار المنيري إلى أن أوروبا تؤكد على أهمية الاعتماد على الذات في مجال الأمن والدفاع، من خلال الاستمرار بالاعتماد على الناتو والجيوش الوطنية، دون إنشاء جيوش أوروبية موازية، مضيفا أن السياسة الأوروبية تتجه نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول آسيوية، مشيراً إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى هانوي.
 

